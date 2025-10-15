Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
SEC öffnet Fondsmarkt: US-Regulierer erlauben erstmals ETFs als Anteilsklasse klassischer Investmentfonds
Investment-Ikone Peter Lynch gibt zeitlose Tipps für Anleger
Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bilanz ante Portas 15.10.2025 23:37:00

Experten haben ihre Prognosen für die Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) abgegeben.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
243.32 CHF 2.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 16.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 25 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,63 USD. Dies würde einem Zuwachs von 35,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,94 USD je Aktie vermeldete.

25 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 36,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,50 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Taiwan Semiconductor Manufacturing für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 32,12 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 42 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,00 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 123,09 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 90,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

