Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9294 -0.1%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’116 0.1%  Bitcoin 90’392 -2.5%  Dollar 0.8023 -0.2%  Öl 63.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Devisen mit wenig Veränderungen - Was Anleger heute umtreibt
Wisekey-Aktie: Cybersecurity-Anbieter mit starkem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025
Trends erkennen mit der 200-Tage-Linie - so funktioniert der Klassiker der Charttechnik
Tesla-Aktie steigt: Experte bezeichnet Tesla-Aktie als "Must-Own"
Ausblick: ASML NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 14.10.2025 08:07:00

Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX vorbörslich mit roten Vorzeichen - Asiens Börsen schwach

Am heimischen Aktienmarkt dürften Verluste den Handel prägen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ebenfalls ein roter Start ab.. An den grössten Börsen in Asien zeigen sich rote Vorzeichen.

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich auch am Dienstag in Zurückhaltung üben.

Der SMI hatte zum Wochenstart 0,03 Prozent höher bei 12'484,80 Punkten geschlossen.

Auch die Nebenwertindizes SPI (Schluss: +0,05 Prozent bei 17'221,53 Punkten) und SLI (Schluss: +0,13 Prozent bei 2'025,36 Zählern) bewegten sich kaum von der Stelle.

Wohin die Börsenreise am Dienstag geht, ist vorbörslich noch nicht absehbar, der Markt zeigt sich aber bereits schwächer. Erste Impulse dürfte die Berichtssaison liefern, die hierzulande Fahrt aufnimmt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein schwacher Start ab.

Der DAX hatte sich zum Wochenstart 0,60 Prozent fester bei 24'387,93 Punkten in den Feierabend verabschiedet.

Am Dienstag dürften die Börsen mit roten Vorzeichen in den Handel starten. Nach dem Abverkauf am vergangenen Freitag wegen der Sorgen um einen wieder aufflammenden Handelskonflikt zwischen den USA und China haben sich die Gemüter aber nur leicht beruhigt. Die Drohung von US-Präsident Donald Trump gegen China ziele wahrscheinlich darauf ab, vor den möglichen bilateralen Gesprächen auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in diesem Monat einen Verhandlungshebel zu schaffen, vermutet Goldman Sachs. Mit den Geschäftszahlen von JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs und der Citigroup am Mittag beginnt zumindest in den USA die Berichtssaison für das dritte Quartal. Die Deutsche Bank hält in der neuen Saison positive Überraschungen für möglich angesichts der nur niedrigen Markterwartungen.

WALL STREET

Entspannungssignale im jüngst wieder aufgeflammten US-chinesischen Zollstreit bescherten den US-Aktienmärkten zum Wochenstart klare Gewinne.

Der Dow Jones stieg letztlich um 1,29 Prozent auf 46'067,58 Punkte. Er war bereits höher in die Sitzung eingestiegen und hatte sein Plus dann im Verlauf weiter ausgebaut.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schlossen bei 22'694,61 Zählern ebenfalls mit einem kräftigen Zuwachs von 2,21 Prozent. Zu Handelsbeginn war es hier bereits deutlich aufwärts gegangen und die Gewinne wurden dann noch vergrössert.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Freitag mit neuen Zolldrohungen von 100 Prozent auf Importe aus China die Börsen auf Talfahrt geschickt hatte, beruhigte er mit nun konzilianteren Tönen übers Wochenende die Anleger wieder etwas.

"Ein Zoll von 130 Prozent auf China wären sehr schlechte Nachrichten für das globale Wachstum, aber wir gehen davon aus, dass es nicht zu diesem Szenario kommen wird. Und es sieht so aus, als ob es ein Missverständnis von der Trump-Seite gab, und nachfolgende Klarstellungen der Chinesen zu den Exportbeschränkungen haben seine Haltung gemildert", erläuterte Marktstratege Neil Wilson von Saxo Bank mit Blick auf die Exportrestriktionen bei Seltenen Erden durch chinesische Stellen. Diese hatten die Zolldrohungen durch Trump erst provoziert.

Ähnlich urteilte auch Goldman Sachs: Die Drohung Trumps gegen China ziele wahrscheinlich darauf ab, vor den möglichen bilateralen Gesprächen auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in diesem Monat einen Verhandlungshebel zu schaffen, urteilte das Haus.

Positiv für das Sentiment wirkten auch die Friedenssignale in Nahost. So hat die Terrorganisation Hamas im Gazastreifen alle Geiseln freigelassen und auch Israel hat die inhaftierten Hamas-Strafgefangenen auf freien Fuss gesetzt. Zudem wurde eine Erklärung unterzeichnet.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag schwach.

In Japan vollzieht der Leitindex Nikkei 225 , der am Vortag eine Feiertagspause eingelegt hatte, die Entwicklungen der Region vom Montag nach und gibt zeitweise 3,05 Prozent auf 46'624,45 Punkte nach.

Leichte Verluste sind unterdessen auf dem chinesischen Festland zu sehen, wo der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,23 Prozent auf 3'880,70 Zähler verliert.

Moderate Verluste werden aus Hongkong gemeldet: Der Hang Seng gibt zeitweise 1,24 Prozent auf 25'567,93 Punkte nach.

Anleger zeigen sich insgesamt verunsichert über den Fortgang der Handelsstreitigkeit zwischen den USA und China. Zuletzt hätten zwar die versöhnlicheren Töne auf beiden Seiten überwogen, dennoch sei es für Käufe noch zu früh, heisst es im Handel. US-Finanzminister Scott Bessent glaubt indes weiter daran, dass sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping in Südkorea treffen werden. Und die chinesische Seite bestätigte, dass man auf Arbeitsebene mit den Amerikanern nach einer Lösung suche. Aber man werde keineswegs einknicken.

Die starken Verluste in Japan sind auch auf politische Entwicklungen zurückzuführen: Ein wichtiger politischer Verbündeter der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP) ist aus der Regierungskoalition ausgetreten und hat damit eine 26-jährige Beziehung beendet, was die politische Instabilität anheizen könnte. Sanae Takaichi, die kürzlich zur Vorsitzenden der LDP gewählt wurde, verliert damit bei ihrer anstehenden Wahl zur Premierministerin des Landes eine wichtige Unterstützung. Der Markt kehre den sogenannten "Takaichi-Trade" vollständig um, aber dies wirke übertrieben, urteilt JP Morgan. Laut Volkswirt Naohiko Baba von Barclays hat Takaichi bei der Wahl zur Premierministerin weiterhin die Oberhand.

Die Handelsdynamik Chinas werde nach den soliden September-Daten auf die Probe gestellt, urteilt Bank of America. Die jüngsten Handelsdaten hätten eine anhaltende Widerstandsfähigkeit der Exporte unterstrichen. Da die Binnennachfrage weiterhin schwach sei, sei es ein entscheidender Punkt, ob die Stärke des Importwachstums vom September anhalte, meinen die Ökonomen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

13.10.25 Logo WHS Levi’s-Aktie im Check: Zölle, Margendruck, Wachstum – wie steht es wirklich um die Jeans-Ikone?
13.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Dämpfer vor dem Wochenende
13.10.25 Stimmung droht zu kippen
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’968.69 19.76 BA5S0U
Short 13’251.94 13.53 BU9S6U
Short 13’718.62 8.92 U9VBSU
SMI-Kurs: 12’484.80 13.10.2025 17:31:14
Long 11’894.46 18.86 SKIBKU
Long 11’658.64 13.83 S7MBDU
Long 11’139.27 8.80 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
14.10.25 BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr)
14.10.25 Money Supply M2+CD (YoY)
14.10.25 IWF Treffen
14.10.25 Gross Domestic Product (QoQ)
14.10.25 Gross Domestic Product (YoY)
14.10.25 Geschäftskonditionen der National Australia Bank
14.10.25 Unternehmensvertrauen der National Australia Bank
14.10.25 RBA Meeting Minutes
14.10.25 Money Supply Growth
14.10.25 Consumer Price Index (YoY)
14.10.25 Arbeitslosenquote
14.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
14.10.25 Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
14.10.25 ILO Arbeitslosenquote (3M)
14.10.25 Arbeitslosenänderung
14.10.25 Veränderung der Beschäftigung
14.10.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
14.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
14.10.25 Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
14.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
14.10.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
14.10.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
14.10.25 Erzeuger- und Importpreise (Jahr)
14.10.25 Inflation des Preisindex für Großhandel
14.10.25 Erzeuger- und Importpreise (Monat)
14.10.25 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
14.10.25 EZB-Mitglied Cipollone spricht
14.10.25 Leistungsbilanz (im Monatsvergleich)
14.10.25 Auktion 3-monatiger Letras
14.10.25 Auktion 9-monatiger Letras
14.10.25 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
14.10.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
14.10.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
14.10.25 Index für Konjunkturoptimismus
14.10.25 Index für Konjunkturoptimismus
14.10.25 NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen
14.10.25 Haushaltsbilanz - ILS
14.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
14.10.25 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr)
14.10.25 Aktuelles Konto
14.10.25 BoE-Mitglied Taylor spricht
14.10.25 Baugenehmigungen (Monat)
14.10.25 Fed-Mitglied Bowman spricht
14.10.25 Redbook Index (Jahr)
14.10.25 Importe
14.10.25 Exporte
14.10.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
14.10.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
14.10.25 Fed-Chef Powell spricht
14.10.25 BoE Gouverneur Bailey Rede
14.10.25 Monatliches Budget-Statement
14.10.25 Verbraucherpreisindex ( Monat )
14.10.25 Fed-Mitglied Waller spricht
14.10.25 Fed-Mitglied Collins spricht

Meistgelesene Nachrichten

Meyer Burger-Aktie im Sinkflug: Dekotierung per 14. Januar 2026
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Entspannungssignale von der Zollfront: US-Börsen legen zu -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende höher -- Märkte in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Roche-Aktie wenig bewegt: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten angekündigt - FDA-Zulassung für Elecsys
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diginex-Aktie erholt sich: Kursplus nach starkem Einbruch
Gold nimmt Rekordjagd wieder auf - Zollstreit im Fokus
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
PSI Software-Aktie hebt ab: Warburg Pincus will PSI Software für rund 700 Millionen Euro übernehmen
DroneShield-Aktie schwächelt trotz Zertifizierung durch britische Regierung

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0596 0.0024
4.26

finanzen.net News

Datum Titel
08:11 Givaudan bleibt dank Luxusparfüms auf Wachstumskurs
08:02 OTS: Bertrandt AG / Bertrandt sichert erste Erfolge in skandinavischer ...
08:02 OTS: PAIR Finance GmbH / KI-Fintech PAIR Finance expandiert nach Italien mit ...
07:50 Gold-Rekordrally geht weiter - Silber ebenfalls so teuer wie noch nie
07:46 Warum sich die Ölpreise stabil zeigen
07:35 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wieder etwas unter Druck
07:34 ROUNDUP: Frankreichs neue Regierung kämpft um Sparhaushalt
07:23 DAX-FLASH: Dax etwas leichter - Zollstreit und US-Finanzbranche im Fokus
07:04 ROUNDUP/Bericht: Waldzerstörung geht immer schneller
06:41 Wie sich aus Elektroschrott mehr als bislang machen lässt