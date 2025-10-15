Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf: Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt neigten am Dienstag vermehrt zu Verkäufen.

Der SMI war mit einem Abschlag in den Handel eingestiegen und blieb im Verlauf nach einem kurzen Sprung auf positives Terrain auf tieferem Niveau. Er ging 0,4 Prozent schwächer bei 12'434,81 Punkten in den Feierabend.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI gaben nach einem schwächeren Start nach und schlossen die Sitzung 0,43 Prozent niedriger bei 17'147,46 Zählern bzw. 0,37 Prozent im Minus bei 2'017,92 Zählern ab.

Der Schweizer Aktienmarkt gab am Dienstag nach. Zum gestrigen Wochenstart war der Leitindex am Ende noch nahezu unverändert aus dem Handel gegangen.

Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibe das alles beherrschende Thema, waren sich Investoren einig. Nachdem die Spannungen zwischen den USA und China zuletzt wieder gestiegen waren, sorgte ein beschwichtigender Kommentar von Trump dann für etwas Entspannung. Dennoch dürfte das Thema die Volatilität in den nächsten Wochen weiter hoch halten. Dass die Nervosität anhaltend hoch ist, zeigte sich zudem beim Goldpreis, der in hohem Tempo weiter von Rekord zu Rekord stieg. Zudem gewann die Berichtssaison Fahrt. Hierzulande hat mit Givaudan ein erster Blue Chip berichtet. In den USA folgten am Nachmittag Grossbanken wie JPMorgan und Goldman Sachs.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt hat am zweiten Handelstag der Woche nachgegeben.

Der DAX verlor bereits zum Auftakt und blieb auch im Verlauf klar in der Verlustzone. Dabei rutschte er zeitweise sogar unter die Runde Marke von 24.000 Punkten. Letztendlich verabschiedete er sich 0,62 Prozent leichter bei 24'236,94 Punkten aus dem Handel.

Auf den Erholungsversuch am deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn folgten damit am Dienstag Gewinnmitnahmen. Sorgen vor einer fortgesetzten Eskalation im Handelskonflikt zwischen den Wirtschaftsmächten USA und China haben am Dienstag den Erholungsversuch am deutschen Aktienmarkt zunichte gemacht. Zudem waren die Anleger auf dem hohen Niveau, das der DAX inzwischen erreicht hat, vorsichtig, denn im Tagesverlauf startete in den USA die Berichtssaison mit den Quartalszahlen der Grossbanken. JP Morgan, Goldman Sachs und der Citigroup.

Nach dem am Freitag erneut eskalierten Handelsstreit der beiden weltgrössten Volkswirtschaften, in dem US-Präsident Trump am Sonntag wieder versöhnlichere Töne in Richtung des chinesischen Präsidenten Xi anschlug, meldete sich nun wieder China. Das Handelsministerium in Peking bekräftigte die Absicht, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende ausfechten zu wollen, auch wenn die Tür seitens China für Verhandlungen offen bleibe.

Der DAX sei wieder im Seitwärtstrend, solange er nicht nachhaltig unter 24'162 Punkte falle, erklärte Analyst Martin Utschneider von Robomarkets die derzeitige Situation für den deutschen Leitindex aus charttechnischer Sicht. Dies ist das Niveau, von dem aus dem Börsenbarometer zum Start in den Monat Oktober der Sprung nach oben bis auf das Rekordhoch von 24'771 Punkte gelungen war. "Sollte kein Halt bei 24'162 Punkten erfolgen, dann wäre die nächste Orientierungsgrösse die 38-Tage-Linie bei 23'923 Indexzählern."

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Dienstag eine unruhige Stimmung.

Der Dow Jones konnte Gewinne einfahren und schloss 0,44 Prozent höher bei 46'271,12 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben 0,76 Prozent und ging bei 22'521,70 Zählern in den Feierabend.

Die Erholung der Wall Street am Montag nach dem Ausverkauf vom Wochenschluss setzte sich am Dienstag nur teilweise fort.

Denn trotz aller Beteuerungen, einen neuen Handelsstreit vermeiden zu wollen, zeigten weder die USA noch China echten Einigungswillen. China hat die neuen Exportkontrollen des Landes für Seltene Erden verteidigt. Die USA sehen diese sehr kritisch. Die chinesischen Restriktionen für den Export Seltener Erden käme zwar keinem formellen Verbot gleich, sie seien aber restriktiv genug, um in der Praxis wie ein solches zu wirken, urteilen die Analysten von Oxford Economics.

Die chinesische Seite räumte zwar Verhandlungen mit den USA ein, sie bekräftigte jedoch auch, dass Washington keine Handelsgespräche mit Peking führen könne, solange die US-Regierung Drohungen ausspreche und neue Beschränkungen verhänge. Händler verweisen zudem auf den Umstand, dass beiden Staaten nun neue oder kräftig erhöhte Hafengebühren für die Handelsschiffe der jeweils anderen Seite erheben wollen. Ausserdem nahm China fünf US-Töchter der südkoreanischen Grosswerft Hanwha Ocean auf ihre Sanktionsliste und kündigte weitere Untersuchungen im Schiffssektor an. "Volatilität steht wieder auf der Tagesordnung, da die Beziehungen zwischen den USA und China Anleger in Atem halten", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

Daneben begann die Drittquartalssaison mit Geschäftsausweisen von Grossbanken.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch aufwärts.

In Japan steigt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,54 Prozent auf 47'571,02 Punkte.

Leichte Gewinne sind unterdessen auch auf dem chinesischen Festland zu sehen, wo der Shanghai Composite um 0,10 Prozent auf 3'869,25 Zähler zulegt.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng gewinnt zeitweise 1,21 Prozent auf 25'749,68 Punkte ab.

Nach einer dreitägigen Durststrecke gehen die asiatischen Börsen am Mittwoch auf Erholungskurs. Händler sprechen von wachsendem Optimismus über künftige Zinssenkungen in den USA, der den anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China überdecke. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vorabend die Schwäche des US-Arbeitsmarktes betont und eine neutralere Geldpolitik in Aussicht gestellt. Händler sprechen von äusserst taubenhaften Aussagen. Im Handelsstreit mit China um den Export von Seltenen Erden goss US-Präsident Donald Trump erneut Öl ins Feuer. Er drohte China mit der Handelseinstellung bei Speiseöl.

