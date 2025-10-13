Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
104.94CHF
-0.02CHF
-0.02 %
12:04:37
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.10.2025 11:15:09
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Einbußen durch die Generika-Konkurrenz für Entresto in den USA seien jüngst etwas geringer gewesen als erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte der Trend andauern, könnte Luft nach oben für seine Umsatzschätzungen entstehen./rob/mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
104.86 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9.40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
105.07 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.59%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Montagvormittag seitwärts (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Novartis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.10.25
|Novartis Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Novartis (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
10.10.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 leichter (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Novartis-Aktie: UBS AG vergibt Neutral (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|11:15
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:15
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|11:15
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|104.92
|-0.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|
UBS AG
BNP Paribas Neutral
|11:20
|
UBS AG
AstraZeneca Buy
|11:17
|
UBS AG
Roche Buy
|11:16
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|11:15
|
UBS AG
Novartis Neutral
|11:13
|
UBS AG
Dürr Neutral
|11:10
|
UBS AG
HSBC Holdings Neutral