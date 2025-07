Schwacher Handel: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.39 Prozent tiefer bei 20’892.68 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.038 Prozent fester bei 20’982.21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20’974.17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 20’750.90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’985.34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 19’447.41 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2025, den Stand von 16’300.42 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 22.07.2024, einen Stand von 18’007.57 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.36 Prozent aufwärts. Bei 21’077.37 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 1-800-FLOWERSCOM (+ 28.88 Prozent auf 6.65 USD), Monro Muffler Brake (+ 11.82 Prozent auf 16.65 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 9.49 Prozent auf 6.92 USD), Commercial Vehicle Group (+ 8.38 Prozent auf 1.88 USD) und OraSure Technologies (+ 6.15 Prozent auf 3.45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ligand Pharmaceuticals (-6.14 Prozent auf 132.46 USD), NetGear (-5.31 Prozent auf 26.03 USD), TTM Technologies (-5.12 Prozent auf 45.04 USD), KLA-Tencor (-4.86 Prozent auf 892.22 USD) und Agilysys (-4.73 Prozent auf 111.41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 43’334’613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.577 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Integra LifeSciences-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch