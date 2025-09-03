|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.09.2025 03:19:19
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein Blick auf die jüngste Meldung zeigt, welche Tech-Aktien ganz oben auf der Einkaufsliste der Notenbank standen.
Schweizerische Nationalbank (SNB), deren Depotwert sich zum Ende des zweiten Quartals auf rund 166,94 Milliarden US-Dollar belief, unterliegt dieser Meldepflicht und informiert regelmässig über ihre US-Investitionen.
Im nachfolgenden Ranking sind die zehn grössten US-Aktienbeteiligungen der SNB im zweiten Quartal 2025 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.ch
