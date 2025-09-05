|Kaufempfehlungen KW 36
|
05.09.2025 11:45:11
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Börse aktuell - Live TickerAnleger vor US-Arbeitsmarktdaten in verhaltener Kauflaune: SMI mit Gewinnen -- DAX verzeichnet Aufschläge -- Börsen in Asien schliessen mit Kursgewinnen
Am heimischen Aktienmarkt prägen am Freitag leichte Aufschläge das Bild. Auch am deutschen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. In Fernost dominierten ebenfalls die Käufer.
