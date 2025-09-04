Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

04.09.2025 08:13:03

Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller

Infineon-Anleger erlebten zuletzt enttäuschende Handelstage. Dabei macht ein Blick auf den Chart wenig Hoffnung auf schnelle Besserung.

Infineon
31.39 CHF 0.84%
• Infineon-Aktie fällt binnen fünf Handelstagen um über 12 Prozent
• Der Bruch der 200-Tage-Linie verstärkt den Abwärtsdruck
• Marktführerschaft in Automobil- und Leistungselektronik bleibt intakt

Der Halbleiterhersteller Infineon verzeichnet eine alarmierende Kursentwicklung. Innerhalb der letzten fünf Handelstage verlor die Aktie des deutschen Chipkonzerns im XETRA-Handel über zwölf Prozent an Wert - allein am Mittwoch sackten die Titel um 4,83 Prozent auf 31,52 Euro ab - wobei der Durchbruch unter die wichtige 200-Tage-Linie für zusätzlichen Verkaufsdruck sorgte. Trotz solider Fundamentaldaten könnte sich die Korrektur fortsetzen, in Frankfurt geht es am Donnerstag zunächst moderate 0,08 Prozent auf 31,94 Euro abwärts.

Technische Analyse signalisiert Verkaufsdruck

Aus charttechnischer Sicht hat sich die Situation für Infineon deutlich verschlechtert. Die Aktie durchbrach am 02.09.2025 die kritische 200-Tage-Linie nach unten - ein klassisches Verkaufssignal, das häufig weitere Abgaben nach sich zieht, wie sich am Folgetag direkt zeigte.

Die angespannte Marktstimmung verstärkt den Abwärtsdruck zusätzlich, auch wenn es auf fundamentaler Ebene für den Halbleiterhersteller nicht schlecht aussieht. Infineon behält seine marktführende Position in wichtigen Wachstumssegmenten, insbesondere in der Automobil- und Leistungselektronik, wie auch Wallstreet-Online bestätigt. Diese Bereiche gelten als zentrale Wachstumstreiber im Zuge der fortschreitenden Elektrifizierung und Digitalisierung.

Charttechnik dominiert

Anleger sollten beachten, dass die fundamentale Ausrichtung des Unternehmens zwar solide bleibt, kurzfristige technische Faktoren jedoch den Kurs dominieren könnten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Analysen zu Infineon AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.08.25 Infineon Outperform Bernstein Research
08.08.25 Infineon Outperform Bernstein Research
08.08.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
