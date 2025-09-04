Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Halbleiter im Fokus
|
04.09.2025 08:13:03
Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
Infineon-Anleger erlebten zuletzt enttäuschende Handelstage. Dabei macht ein Blick auf den Chart wenig Hoffnung auf schnelle Besserung.
• Der Bruch der 200-Tage-Linie verstärkt den Abwärtsdruck
• Marktführerschaft in Automobil- und Leistungselektronik bleibt intakt
Der Halbleiterhersteller Infineon verzeichnet eine alarmierende Kursentwicklung. Innerhalb der letzten fünf Handelstage verlor die Aktie des deutschen Chipkonzerns im XETRA-Handel über zwölf Prozent an Wert - allein am Mittwoch sackten die Titel um 4,83 Prozent auf 31,52 Euro ab - wobei der Durchbruch unter die wichtige 200-Tage-Linie für zusätzlichen Verkaufsdruck sorgte. Trotz solider Fundamentaldaten könnte sich die Korrektur fortsetzen, in Frankfurt geht es am Donnerstag zunächst moderate 0,08 Prozent auf 31,94 Euro abwärts.
Technische Analyse signalisiert Verkaufsdruck
Aus charttechnischer Sicht hat sich die Situation für Infineon deutlich verschlechtert. Die Aktie durchbrach am 02.09.2025 die kritische 200-Tage-Linie nach unten - ein klassisches Verkaufssignal, das häufig weitere Abgaben nach sich zieht, wie sich am Folgetag direkt zeigte.
Die angespannte Marktstimmung verstärkt den Abwärtsdruck zusätzlich, auch wenn es auf fundamentaler Ebene für den Halbleiterhersteller nicht schlecht aussieht. Infineon behält seine marktführende Position in wichtigen Wachstumssegmenten, insbesondere in der Automobil- und Leistungselektronik, wie auch Wallstreet-Online bestätigt. Diese Bereiche gelten als zentrale Wachstumstreiber im Zuge der fortschreitenden Elektrifizierung und Digitalisierung.
Charttechnik dominiert
Anleger sollten beachten, dass die fundamentale Ausrichtung des Unternehmens zwar solide bleibt, kurzfristige technische Faktoren jedoch den Kurs dominieren könnten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
03.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|12.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas höher erwartet -- China-Börsen abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Donnerstag etwas stärker erwartet. Die Märkte in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}