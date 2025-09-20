Rüstungsriese HENSOLDT-Aktie im Fokus: Die Geschichte eines deutschen Traditionsunternehmens

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'110 0.5%  SPI 16'813 0.4%  Dow 46'315 0.4%  DAX 23'639 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5'458 0.0%  Gold 3'685 1.1%  Bitcoin 91'867 -1.0%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 66.6 -1.4% 
Profiteur der Zeitenwende 20.09.2025 04:10:00

Deutsche Rüstungsunternehmen haben weltweit einen hervorragenden Ruf. So auch das deutsche Traditionsunternehmen HENSOLDT, das Produkte im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik anbietet.

• Führender Anbieter von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik
• Unternehmensursprung geht bis ins 19. Jahrhundert zurück
• Seit 2020 an der Frankfurter Börse

Unternehmensgründung bereits im 19. Jahrhundert

HENSOLDT ist ein renommiertes deutsches Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen im Landkreis München, das sich auf hochspezialisierte Verteidigungs- und Sicherheitselektronik konzentriert. Das Unternehmen entstand bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und war massgeblich an der Entwicklung der optischen Technologie beteiligt. Benannt nach Moritz Hensoldt, einem Pionier der Optik, legte das Unternehmen den Grundstein für sein heutiges Produktportfolio. Ursprünglich spezialisierte sich HENSOLDT auf die Herstellung hochpräziser optischer Geräte wie Ferngläser und Teleskope, die sich durch ihre herausragende Qualität auszeichneten. Im September 2020 markierte der Börsengang der HENSOLDT AG einen neuen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Heute ist HENSOLDT ein Mitglied des MDAX an der Frankfurter Börse.

Führendes Unternehmen im Bereich Radarsysteme und Sensorik

Im Laufe seiner Geschichte hat HENSOLDT mehrere Technologien und Produkte entwickelt, die wesentliche Beiträge zur Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie geleistet haben. Zu den wichtigsten Erfindungen gehört die Entwicklung fortschrittlicher Radarsysteme, die eine hohe Auflösung und Genauigkeit bei der Überwachung und Zielerfassung ermöglichen. Ein weiterer Meilenstein war die Einführung innovativer Sensoriklösungen, die in verschiedenen Umgebungen von kritischer Bedeutung sind, von der maritimen Navigation bis hin zur Luftraumüberwachung.

Im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 spielte das Unternehmen ausserdem eine zentrale Rolle bei der initialen Unterstützung der Ukraine. Nach Ausbruch des Konflikts lieferte das Unternehmen mehrere seiner TRML-4D-Radare an die Ukraine, sowohl als eigenständige Einheiten als auch als integraler Bestandteil des IRIS-T-Luftverteidigungssystems.

Erfolgreiche Übernahme der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

Ein weiterer Meilenstein folgte im April 2024, als HENSOLDT die Übernahme der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH vollzog. "Die Übernahme der ESG passt hervorragend in unsere Gesamtstrategie und beschleunigt die Entwicklung von HENSOLDT als Lösungsanbieter für Verteidigung und Sicherheit", so HENSOLDT-CEO Oliver Dörre in einer Pressemitteilung zur Übernahme. Die ESG ist bekannt für die Entwicklung, Integration, Wartung und den Betrieb von hochkomplexen Elektronik- und IT-Systemen, die insbesondere in den Sektoren Verteidigung und Sicherheit zum Einsatz kommen.

Redaktion finanzen.ch

