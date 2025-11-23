Worldcoin: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Worldcoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 2.250 USD gehandelt. Bei einer WLD-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4’445.32 Worldcoin in seinem Portfolio. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0.6049 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’689.18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 73.11 Prozent vermindert.

Am 21.11.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.5929 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Worldcoin am 06.12.2024 bei 3.924 USD..

Redaktion finanzen.net