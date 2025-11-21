Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.78 Prozent tiefer bei 3’406.15 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 544.491 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.519 Prozent schwächer bei 3’415.11 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’432.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3’381.85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’431.27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 3.95 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 3’789.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3’755.17 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 21.11.2024, einen Wert von 3’329.06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gab der Index bereits um 0.887 Prozent nach. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 2.43 Prozent auf 69.45 EUR), QIAGEN (+ 2.38 Prozent auf 40.38 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.99 Prozent auf 27.62 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.98 Prozent auf 43.36 EUR) und 1&1 (+ 1.87 Prozent auf 21.75 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10.49 Prozent auf 31.74 EUR), SMA Solar (-6.94 Prozent auf 31.92 EUR), HENSOLDT (-6.57 Prozent auf 72.50 EUR), AIXTRON SE (-6.21 Prozent auf 16.32 EUR) und Nordex (-5.70 Prozent auf 25.48 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 7’989’893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 233.980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch