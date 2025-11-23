Ausblick: Fluence Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fluence Energy lädt am 24.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,193 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,24 Prozent verringert. Damals waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,23 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fluence Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,39 Milliarden USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,267 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,130 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,59 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,70 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch