Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9309 0.2%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’066 -0.3%  Bitcoin 68’239 -2.3%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 62.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
DroneShield-Aktie im Fokus: Erhöhte Short-Quote
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient
Worldcoin: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
United Internet-Aktie auf Höhenflug: Konsolidierung des Telekom-Geschäfts bei 1&1 beflügelt die Aktienkurse
Suche...
eToro entdecken
Krypto-Investment im Blick 23.11.2025 19:43:08

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.019130 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 522’735.60 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 22.11.2025 gerechnet (0.1338 USD), wäre die Investition nun 69’951.90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +599.52 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 21.11.2025 bei 0.1326 USD. Bei 0.7155 USD erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025