Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.019130 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 522’735.60 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 22.11.2025 gerechnet (0.1338 USD), wäre die Investition nun 69’951.90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +599.52 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 21.11.2025 bei 0.1326 USD. Bei 0.7155 USD erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net