HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 88 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Afonso Osorio machte am Sonntag in seinem Resümee der Berichtssaison in der europäischen Rüstungsbranche einige Ermüdungszeichen der Anleger aus. Die Stimmung sollte sich aber schnell wieder bessern, wenn die Kapitalmarkttage die Erwartungen erfüllen. Bei Hensoldt findet die Veranstaltung am 11. November statt./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
89.53 €
|
Abst. Kursziel*:
3.87%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
93.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.01%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
