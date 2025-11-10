LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 88 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Afonso Osorio machte am Sonntag in seinem Resümee der Berichtssaison in der europäischen Rüstungsbranche einige Ermüdungszeichen der Anleger aus. Die Stimmung sollte sich aber schnell wieder bessern, wenn die Kapitalmarkttage die Erwartungen erfüllen. Bei Hensoldt findet die Veranstaltung am 11. November statt./ag/ajx;