HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

86.71
CHF
2.33
CHF
2.77 %
09:00:14
BRXC
10.11.2025 12:44:18

HENSOLDT Equal Weight

HENSOLDT
86.71 CHF 2.77%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 88 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Afonso Osorio machte am Sonntag in seinem Resümee der Berichtssaison in der europäischen Rüstungsbranche einige Ermüdungszeichen der Anleger aus. Die Stimmung sollte sich aber schnell wieder bessern, wenn die Kapitalmarkttage die Erwartungen erfüllen. Bei Hensoldt findet die Veranstaltung am 11. November statt./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
89.53 € 		Abst. Kursziel*:
3.87%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
93.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.01%
Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

