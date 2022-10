Rivian-Aktie deutlich höher: Tesla-Konkurrent Rivian überzeugt mit Produktionszahlen und bestätigt Jahresziele

• Rivian hat im dritten Quartal mehr als 7'000 Fahrzeuge produziert• Jahresproduktionsziel bleibt in Reichweite• Rivian-Aktie legt bereits nachbörslich zuDer Tesla -Rivale Rivian hat zuletzt bei steigenden Erlösen deutliche Verluste eingefahren. Die hohe Inflation und Lieferengpässe haben dem Unternehmen ein durchwachsenes zweites Quartal beschert, Grossinvestor George Soros zog daraufhin die Reissleine und warf ein grosses Rivian-Aktienpaket aus seinem Depot.

Rivians Produktionszahlen überzeugen

Ungeachtet der Gegenwindfaktoren hat Rivian seine Produktion im Werk in Normal, Illinois, aber kontinuierlich hochgefahren und im dritten Quartal mehr Fahrzeuge produziert als im Jahresviertel zuvor: 7'363 Fahrzeuge liefen in der Fabrik in Illinois vom Band, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. An Kunden ausgeliefert hat der Elektroautobauer im Berichtszeitraum 6'584 Wagen.

Rivian-Aktie: Auf Kurs für Jahresziele

Damit summiert sich die Zahl der produzierten Fahrzeuge im bisherigen Jahresverlauf auf 14'317. Nun fehlen noch rund 10'700 Fahrzeuge, um das Jahresproduktionsziel von 25'000 zu erreichen. Rivian bestätigte im Rahmen der Pressemitteilung, nach dem dritten Quartal auf Kurs für die Gesamtjahresproduktion zu sein.

Von der ursprünglichen Konzernprognose, 2022 50'000 Fahrzeuge produzieren zu können, war das Unternehmen, das aktuell vorrangig für Grossinvestor Amazon produziert, bereits im März abgerückt. Zur Begründung hiess es damals, dass globale Lieferkettenprobleme dem Plan, die Produktion zu steigern, "eine Ebene der Komplexität" hinzugefügt hätten.

Rivian-Aktie nachbörslich gefragt

Nachdem die Rivian-Aktie am Montag an der US-Börse NASDAQ noch 3,10 Prozent verloren und bei 31,89 US-Dollar geschlossen hatte, zog der Kurs im Dienstagshandel deutlich an. Zeitweise schoss die Rivian-Aktie um 7,37 Prozent auf 34,24 US-Dollar nach oben, womit die Anleger offenbar die Tatsache honorierten, dass das Unternehmen sich weiterhin auf gutem Weg sieht, die Jahresproduktionsziele zu erfüllen.

Im vorbörslichen US-Handel kann die Rivian-Aktie 8,75 Prozent auf 34,62 US-Dollar zulegen.



