|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Portfolio-Einblick
|
01.09.2025 03:30:00
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
Im zweiten Quartal 2025 hat Starinvestor Ken Fisher mit seinem Vermögensverwalter Fisher Asset Management zahlreiche Beteiligungen angepasst. Die Veränderungen im Überblick.
Im Depot von Ken Fishers Vermögensverwalter, der rund 251,89 Milliarden US-Dollar verwaltet, kam es im zweiten Jahresviertel 2025 zu einigen Veränderungen. Unter den Top Ten blieb keine Position unangetastet. Unterdessen schafften es auch ein paar Aufsteiger neu unter die zehn grössten Positionen in Fishers Depot.
Im Folgenden sind die zehn grössten Aktienbeteiligungen des Starinvestors aufgelistet, die sich im zweiten Quartal 2025 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt. Investitionen in andere Finanzinstrumente, beispielsweise Anleihen oder ETFs, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Amazon
|
29.08.25
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
29.08.25