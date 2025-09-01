Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’766 -3.8%  Dollar 0.8005 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Jack Dorsey warnt: Ohne Einsatz im Alltag verliert Bitcoin seine Relevanz
Neue Technologie: Was ist eigentlich das Metaverse?
Litecoin im Fokus: Wer hat eigentlich den Litecoin entwickelt?
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Portfolio-Einblick 01.09.2025 03:30:00

Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot

Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot

Im zweiten Quartal 2025 hat Starinvestor Ken Fisher mit seinem Vermögensverwalter Fisher Asset Management zahlreiche Beteiligungen angepasst. Die Veränderungen im Überblick.

Amazon
184.34 CHF -0.91%
Kaufen Verkaufen
Institutionelle Anleger, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen mittels des 13F-Formulars gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC quartalsweise offenzulegen. Unter diese Vorgabe fallen auch die Investments von Fisher Asset Management.

Im Depot von Ken Fishers Vermögensverwalter, der rund 251,89 Milliarden US-Dollar verwaltet, kam es im zweiten Jahresviertel 2025 zu einigen Veränderungen. Unter den Top Ten blieb keine Position unangetastet. Unterdessen schafften es auch ein paar Aufsteiger neu unter die zehn grössten Positionen in Fishers Depot.

Im Folgenden sind die zehn grössten Aktienbeteiligungen des Starinvestors aufgelistet, die sich im zweiten Quartal 2025 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt. Investitionen in andere Finanzinstrumente, beispielsweise Anleihen oder ETFs, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.ch


×

    Weitere Links:

    So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
    So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
    Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

    Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com