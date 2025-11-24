Märkte in Fernost am Montag fester -- Feiertag in Japan

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigte sich am Freitag im Plus.

Der SMI verlor zum Auftakt kräftig, kämpfte sich im Verlauf aber an die Nulllinie zurück. Vormittags ging es dann in die Gewinnzone, in der sich der Leitindex auch halten konnte. Letztlich ging der SMI 0,71 Prozent fester bei 12'632,67 Punkten ins Wochenende. Die Nebenwertindizes SPI und SLI holten nach schwächerem Start ebenso auf und beendeten die Sitzung mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 17'327,69 Stellen, bzw. 0,46 Prozent bei 2'033,31 Zählern.

Am Schweizer Aktienmarkt ging es zum Wochenschluss nach einem tiefroten Start aufwärts. Der SMI erhielt vor allem von den drei Schwergewichten Rückenwind. Die Stimmung habe sich trotzdem eingetrübt, meint ein Händler und verwiest auf die USA. Dort hatten Bewertungs- und Zinssorgen für fallende Kurse gesorgt. Die Freude über das gute Abschneiden des Chip-Giganten NVIDIA währte demnach nur kurz. Es kam zu Gewinnmitnahmen. "Wenn man tief genug gräbt, findet man immer etwas", heisst es dazu bei Swissquote.

Zudem schraubten die Marktteilnehmer die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember nach den US-Arbeitsmarktdaten weiter zurück. Momentan wird laut dem FedWatch-Tool von CME eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 40 Prozent für einen solchen Schritt eingepreist. Grund dafür waren die wegen des Shutdown lange verzögerten und am Vortag endlich veröffentlichten Zahlen für September. Die Daten zeigten zwar einen unerwarteten Anstieg der Arbeitslosenquote. Aber das Beschäftigungswachstum hatte die Erwartungen weit übertroffen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt agierten am Freitag als Verkäufer.

Der DAX rutschte bereits zur Eröffnung unter die wichtige 23'000-Punkte-Marke. Der psychologisch wichtige Zählerstand wurde im Verlauf umkämpft, doch der deutsche Leitindex hielt sich knapp darüber. Letztlich beendet das deutsche Börsenbarometer die Sitzung 0,80 Prozent tiefer bei 23'091,87 Punkten.

Der DAX tauchte zeitweise unter die 23'000-Punkte-Marke ab, konnte sich zuletzt aber wieder über der Tausendermarke behaupten. Die Skepsis der Anleger über hohe Bewertungen im US-Technologiesektor liess die Anleger am Freitag weiter nicht los. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von NVIDIA hatte sich am Vortag in New York in Luft aufgelöst und dies verunsicherte zu Wochenschluss auch hierzulande weiter die Anleger.

"Der DAX startet nach dem gestrigen Ausverkauf an der Wallstreet mit einer schweren Hypothek in den heutigen Handelstag", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Angst vor der "KI-Blase" sei an der Wall Street schnell wieder zurückgekehrt und die Freude über starke NVIDIA-Zahlen habe nicht lange angehalten. Anleger hätten sich dort panikartig von Aktien getrennt und neue Käufer kämen derzeit auch aus saisonalen Gründen kaum in den Markt.

"Richtung Jahresende wollen viele keine neuen Positionen mehr eingehen", schrieb Altmann. Im Ergebnis liegt der DAX nun schon drei Tage unter seinem 200-Tage-Durchschnitt, der am Vortag vergeblich getestet wurde. Damit verfestigte sich ein getrübtes Chartbild. Unter 23'000 Punkten hatte der DAX letztmals Anfang Mai gestanden, deutlich darunter während des Zollschocks im April.

Stephen Innes von SPI Asset Management sieht eine Reihe von Mosaiksteinen, die derzeit das grosse Bild ergeben. Er nennt unter anderem das hohe Investitionstempo im KI-Bereich, dem die Monetarisierung klar hinterherhinke. Ausserdem erhärtet sich die Annahme, dass die US-Notenbank Fed im Dezember auf eine Zinssenkung verzichten könnte.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten sich nach einem vorsichtigen Start nach oben ab.

Der Dow Jones verbuchte zum Handelsstart minimale Gewinne und baute diese im Handelsverlauf schlussendlich bis auf ein Plus von 1,08 Prozent auf 46'245,41 Punkte aus.

Der NASDAQ Composite stieg zur Startglocke etwas deutlicher. Im Tagesverlauf wechselt er einige Male das Vorzeichen. Er legte zum Handelsende 0,88 Prozent auf 22'273,08 Zähler zu.

Zum Wochenschluss ging es an der Wall Street aufwärts. Vor allem der Technologiesektor hatte am Donnerstag kräftige Verluste verzeichnet. Denn trotz des starken NVIDIA-Quartalsberichts befürchten viele Investoren, dass die hohen Bewertungen der KI-Unternehmen und ihre weiter aggressiven Ausgabenpläne Anzeichen für eine Blase sein könnten, die irgendwann platzen dürfte.

Etwas in den Hintergrund gedrängt wurde die Sorge, dass die US-Notenbank nach dem starken Arbeitsmarktbericht für September am Vortag auf der Dezember-Sitzung keine weitere Zinssenkung beschliessen wird. Keine klaren Signale für die US-Zinspolitik sind vom US-Arbeitsmarkt gekommen, sagt Pimco-Volkswirtin Tiffany Wilding. Nach diversen privaten Arbeitsmarktdaten und dem am Vortag nachgeholten offiziellen Monatsbericht hält sie vor allem den überraschenden Anstieg der Arbeitslosenquote im September für relevant. "Falls die Fed im nächsten Monat keine Zinssenkungen vornimmt, halten wir eine Zinssenkung im Januar weiterhin für wahrscheinlich", so Wilding.

ASIEN

Asiens Börsen weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio rutschte der Nikkei 225 am Freitag um kräftige 2,40 Prozent ab auf 48'625,88 Punkte. Feiertagsbedingt wird der Handel am Montag ausgesetzt.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,24 Prozent aufwärts auf 3'843,93 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 2,03 Prozent deutlich zu auf 25'733,09 Einheiten.

Mit Aufschlägen zeigen sich die asiatischen Börsen zu Wochenbeginn. In Tokio findet wegen eines Feiertages kein Handel statt.

Für eine positive Stimmung sorgt die Aussicht auf US-Zinssenkungen, die am Freitag auch schon die Wall Street angetrieben hatte. Sie war vor allem von Fed-Mitglied John Williams ausgelöst worden. Eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" könnte gerechtfertigt sein, um die Zinssätze näher an eine neutrale Einstellung zu bringen, die das Wachstum weder beflügelt noch verlangsamt, so Williams. Die Äusserungen des Präsidenten der New Yorker Fed seien bemerkenswert, da er ein enger Vertrauter von US-Notenbankpräsident Jerome Powell sei, heisst es.

Immer mehr Fed-Vertreter, darunter auch einige, die sich im September und Oktober für Zinssenkungen ausgesprochen hatten, hatten dagegen in den vergangenen zwei Wochen angedeutet, dass sie eine weitere Senkung im nächsten Monat nicht für gerechtfertigt halten. Problematisch für die Börsen ist, dass die vom Trump-Shutdown gezeichneten US-Behörden keinen eigenständigen Inflationsbericht für Oktober vorlegen wollen. Er soll zusammen mit den November-Daten mit einer Verzögerung am 18. Dezember veröffentlicht werden.

Auf Asien springen dies Zins-Unsicherheiten über, da hier zudem die Entscheidungen der Zentralbanken in Neuseeland und Südkorea im Vordergrund stehen. Dies kommt noch zu den Problemen durch US-Zölle hinzu. "Das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum dürfte sich 2026 weitgehend halten, aber der Spielraum für weitere Zinssenkungen ist bescheiden", meint Louis Kuijs, Chefökonom für den asiatisch-pazifischen Raum bei S&P Global Ratings. Das zaghafte Tauwetter in den Beziehungen zwischen den USA und China und die robuste Binnennachfrage dürften das Wachstum stützen, so S&P in seinem Wirtschaftsausblick für das erste Quartal 2026. Die Zentralbanken werden wenig Spielraum für weitere Zinssenkungen haben, da die Zinssätze in den neutralen Bereich zurückkehren und die Währungen unter Druck bleiben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires