Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’289 0.4%  SPI 17’037 0.3%  Dow 47’094 -0.5%  DAX 23’949 -0.8%  Euro 0.9297 -0.1%  EStoxx50 5’660 -0.3%  Gold 3’952 -1.3%  Bitcoin 81’764 -5.0%  Dollar 0.8098 0.2%  Öl 64.6 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie angepasst
Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Suche...

Apple Aktie 908440 / US0378331005

217.02
CHF
-0.96
CHF
-0.44 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 18:32:51

Apple Overweight

Apple
217.02 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Die App-Store-Umsätze des Technologiekonzerns seien im Oktober um 3,0 Prozent zum Vormonat gestiegen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege klar über dem durchschnittlichen historischen September/Oktober-Wachstum von 1,8 Prozent./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 11:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 11:34 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 270.47 		Abst. Kursziel*:
12.77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 270.74 		Abst. Kursziel aktuell:
12.66%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse