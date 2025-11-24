Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Im Spannungsfeld 24.11.2025 10:10:00

Siemens Energy-Aktie zwischen Rückkauf-Boom und Bewertungswarnung - Chance oder Gefahr?

Siemens Energy kündigt ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an, während führende Analysten vor einer möglichen Bewertungsblase warnen.

Jefferies Financial Group
44.06 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen
• Bis 2028 soll Milliardensumme in einen Rückkauf fliessen
• Barclays warnt trotz Kurszielanhebung vor Überhitzung, Jefferies sieht Titel weiter als Kauf
• Operativ legt Siemens Energy zu

Rückkauf in Milliardenhöhe - ein Signal des Vertrauens

Siemens Energy setzt ein kräftiges Ausrufezeichen: Bis 2028 will das Unternehmen bis zu 6 Milliarden Euro über einen Aktienrückkauf an die Aktionäre zurückgeben. Zusätzlich plant das Management eine Dividende - die Kombination zeigt klar, dass man an die eigene Zukunft glaubt.

Diese Kapitalmassnahme kommt nicht zufällig: Der Konzern strebt bis 2028 eine bereinigte Gewinnmarge vor besonderen Posten von 14 bis 16 Prozent an.

Analysten sind gespalten - Euphorie trifft Skepsis

Die Deutsche Bank äusserte sich jüngst zuversichtlich. Sie hob ihr Kursziel für die Aktie von 130 auf 135 Euro an und stuft Siemens Energy mit "Buy" ein. Dabei signalisiert das Bankhaus mittelfristiges Kurssteigerungspotenzial. Während auch Jefferies die Aktie mit einem Kursziel von 134 Euro als sehr attraktiv bewertet und die Empfehlung daher weiterhin auf "Buy" lautet, warnen andere Stimmen vor einer Überhitzung.

Barclays etwa hebt zwar sein Kursziel an, bleibt aber bei einer "Equal Weight"-Einstufung - die Bank sieht ein deutliches Abwärtsrisiko. Kritiker bezweifeln, dass der aktuelle Kurs bereits alle zyklischen Risiken und Margendruck angemessen berücksichtigt.

Operative Stärke - aber kein Zuckerschlecken

Die Zahlen sprechen für sich: Im jüngsten Quartal stiegen Umsatz und Gewinn deutlich - insbesondere auf dem Gaskraftwerksmarkt sieht Siemens Energy Rückenwind. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Netztechnik vor allem wegen der Modernisierung der Strominfrastruktur hoch - hier liegen langfristige Chancen verborgen. Doch: Diese Dynamik bringt auch Herausforderungen mit sich. Hoher Investitionsbedarf, mögliche Lieferengpässe und Margendruck durch steigenden Wettbewerb könnten den Optimismus dämpfen.

Abwägen statt Jubel oder Panik

Siemens Energy steht aktuell an einem Scheideweg: Der massive Rückkauf und die ambitionierten Margenziele signalisieren Selbstvertrauen - dennoch mahnt ein Teil der Analysten zur Vorsicht.

Zum Start in die neue Woche trotzt die Aktie allerdings allen Sorgen und Warnungen und zieht via XETRA zeitweise um kräftige 5,46 Prozent an auf 106,30 Euro.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: Siemens Energy AG