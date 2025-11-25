Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
|
25.11.2025 18:01:00
Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dell Technologies öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.
Dell Technologies stellt am 26.11.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 2,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.
19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,17 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dell Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 24,69 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,82 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,46 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 97,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 88,52 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
