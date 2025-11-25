Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’773 0.9%  SPI 17’542 0.9%  Dow 46’956 1.1%  DAX 23’465 1.0%  Euro 0.9346 0.3%  EStoxx50 5’574 0.8%  Gold 4’148 0.3%  Bitcoin 70’375 -1.3%  Dollar 0.8079 0.0%  Öl 62.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Holcim1221405
Top News
thyssenkrupp-Aktie: IG Metall fordert Garantien für Verkauf von thyssenkrupp Steel
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Zoom Video Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
thyssenkrupp nucera-Aktie fällt deutlich: Jahresumsatzausblick unter Markterwartung
Suche...

Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Erwartungen 25.11.2025 18:01:00

Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dell Technologies öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Dell Technologies
101.34 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen

Dell Technologies stellt am 26.11.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 2,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,17 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dell Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 24,69 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,82 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,46 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 97,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 88,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com,cre8tive / pixelio.de

Nachrichten zu Dell Technologies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

14:34 Swiss Life wächst weiter – Strategie 2027 greift
12:14 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
09:59 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
09:39 SMI etwas schwächer erwartet
07:20 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Vor einem wichtigen Widerstand
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’237.09 19.93 SBGBHU
Short 13’524.37 13.68 S8FBOU
Short 14’034.06 8.79 SJLB4U
SMI-Kurs: 12’772.55 25.11.2025 17:30:00
Long 12’207.42 19.47 SZ6BTU
Long 11’943.68 13.91 SETB4U
Long 11’438.06 8.97 SU9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen
Aktien von CureVac und BionTech im Fokus: Aktionäre stimmen heute über Übernahme ab
Alphabet-Aktie im Fokus: KI-Boom, Buffett-Einstieg und starke Quartalszahlen treiben Kurs
Rheinmetall-Aktie höher: Investition in Mixed-Reality-Technologie - auch Aktien von HENSOLDT und RENK steigen
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Market-Perform
Julius Bär-Aktie tiefrot: Neue Compliance-Chefin & Ausbau im Nahen Osten
Deutsche Telekom setzt Aktienrückkauf fort - Aktie schwächer
Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:13 US-Anleihen: Kursgewinne
18:04 Aktien Europa Schluss: Gewinne - Hoffnung auf baldiges Ende des Ukraine-Krieges
18:01 Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne
18:03 thyssenkrupp-Aktie: Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien
17:59 ROUNDUP 3: Familienunternehmer laden AfD ein - scharfe Kritik
17:52 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu
17:45 Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu
17:37 TAGESVORSCHAU: Termine am 26. November 2025
17:37 Devisen: Euro legt merklich zu
17:37 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. Dezember 2025