Milliardenübernahme 13.11.2025 20:05:41

Pfizer gewinnt Metsera-Kampf: Anleger reagieren gelassen - Aktie kaum bewegt

Nach einem Bietergefecht ist Pfizer bei Metsera am Ziel.

Der US-Pharmakonzern konnte die Übernahme des Startups für Abnehm-Medikamente für bis zu 10 Milliarden US-Dollar abschliessen.

Pfizer zahlte zunächst 65,50 Dollar je Aktie in par. Hinzu kommen können bis zu 20,65 Dollar bei Erreichen bestimmter Meilensteine. Der Deal sei eine Investition in die Zukunft der Medizin, so Pfizer.

Rivale Novo Nordisk hatte eine ursprüngliche Vereinbarung von Pfizer und Metsera, die ein Volumen von bis zu 7,3 Milliarden Dollar hatte, mit einem Gegenangebot für bis zu 9 Milliarden Dollar torpediert. Dann einigte sich Pfizer doch noch mit Metsera. Die Pfizer-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 0,02 Prozent tiefer bei 25,86 US-Dollar. Für die Metsera-Papiere geht es derweil im NASDAQ-Handel um 0,37 Prozent runter auf 70,50 US-Dollar.

DJG/DJN/mgo/cln

DOW JONES

Weitere Links:

Ringen um Adipositas-Spezialisten Metsera: Pfizer gewinnt gegen Novo Nordisk - Aktien uneins

Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com

