Daimler Aktie 35276862 / US2338252073

02.12.2025 16:52:00

So schätzen Analysten die Mercedes-Benz-Aktie ein

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in den Fokus genommen.

14.70 EUR 0.68%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Experten haben ihre Einschätzung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 64,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 58,16 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.68,00 EUR16,9226.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.74,00 EUR27,2424.11.2025
UBS AG61,00 EUR4,8806.11.2025
RBC Capital Markets56,00 EUR-3,7104.11.2025
DZ BANK--03.11.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
So viel hätten Anleger an einem Mercedes-Benz-Investment von vor 10 Jahren verloren
Mercedes-Benz-Aktie etwas fester: Chef des Autobauers sieht weiter harten Wettbewerb in China

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com