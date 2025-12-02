So schätzen Analysten die Mercedes-Benz-Aktie ein

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Experten haben ihre Einschätzung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 64,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 58,16 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 68,00 EUR 16,92 26.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 74,00 EUR 27,24 24.11.2025 UBS AG 61,00 EUR 4,88 06.11.2025 RBC Capital Markets 56,00 EUR -3,71 04.11.2025 DZ BANK - - 03.11.2025

Redaktion finanzen.ch