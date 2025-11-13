BioNTech-Aktie in Rot: Pfizer verkauft wohl gesamte Beteiligung

• Pfizer verkauft offenbar BioNTech-Beteiligung• BioNTech-Aktie unter Druck• Ende einer Corona-Erfolgspartnerschaft

Der US-Pharmariese Pfizer trennt sich vollständig von seiner Beteiligung am Corona-Impfstoff-Partner BioNTech. Die Amerikaner stossen alle verbliebenen Anteile am Mainzer Biotechunternehmen in einem Grossverkauf ab.

Milliardenverkauf mit Preisabschlag

Mit Verweis auf informierte Kreise verlautet Bloomberg, dass Pfizer sein komplettes Anteilspaket von 4,55 Millionen American Depositary Receipts (ADRs) von BioNTech veräussert. Der Verkauf erfolge im Rahmen eines sogenannten Block Trades - einer ausserbörslichen Grosstransaktion.

BioNTech-Aktie im Minus

Der angesetzte Preis liege zwischen 108 und 111,70 Dollar je ADR-Aktie. Nach Berechnungen von Bloomberg bedeutet dies einen Abschlag von bis zu 3,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 111,70 US-Dollar. Tatsächlich verliert die BioNTech-Aktie im NASDAQ-Handel stellenweise 5,67 Prozent auf 105,37 US-Dollar. An der NYSE gewinnt die Pfizer-Aktie derweil 0,25 Prozent auf 25,94 US-Dollar.

Ende einer Corona-Erfolgspartnerschaft

Die Trennung markiert einen bedeutenden Einschnitt in der Geschäftsbeziehung der beiden Unternehmen. Pfizer und BioNTech hatten 2020 gemeinsam ihren bahnbrechenden COVID-19-Impfstoff entwickelt, der weltweit milliardenfach eingesetzt wurde.

Teil der damaligen Vereinbarung war auch eine Kapitalbeteiligung von Pfizer an dem deutschen Biotechunternehmen. Mit dem jetzigen Schritt trennt sich der US-Konzern vollständig von seinen Anteilen.

Banken-Unterstützung für den Grossverkauf

Die Grossbank JPMorgan begleitet laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen die Platzierung. Vertreter beider Unternehmen haben auf Anfragen nach Stellungnahmen zunächst nicht reagiert.

Redaktion finanzen.ch