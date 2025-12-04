Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|
04.12.2025 14:47:41
Neue Allianz im Kryptomarkt: Deutsche Börse und Kraken bündeln ihre Stärken - Aktie verliert dennoch
Deutsche Börse und Kraken haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben.
Die Partnerschaft umfasst Handel, Verwahrung, Abwicklung, Sicherheitenmanagement und tokenisierte Vermögenswerte. In der ersten Phase der Partnerschaft werde Kraken direkt in 360T integriert, der Devisen-Plattform der Deutschen Börse Group. Durch die Integration erhielten Kraken-Kunden Zugang zu FX-Liquidität in Bankenqualität über einen der weltweit grössten Liquiditätspools, so der Börsenbetreiber. Im Rahmen der Partnerschaft werde auch Kraken Embed genutzt, um den institutionellen Zugang zu Kryptowährungen im gesamten Netzwerk der Deutsche Börse zu erweitern.
Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen planen beide Unternehmen, an der Eurex gelistete Derivate zum Handel auf Kraken bereitzustellen. "Die Zusammenarbeit wird es den Kunden der Deutschen Börse Gruppe zudem ermöglichen, Kryptowährungen und Derivate über Crypto Finance und die Börse von Kraken zu handeln. So können verbesserte Kundenlösungen angeboten werden, während Clearstream und Crypto Finance - beides Tochtergesellschaften der Deutschen Börse - für die Verwahrung genutzt werden", heisst es.
Darüber hinaus wollen Kraken und die Deutsche Börse gemeinsam daran arbeiten, das Angebot tokenisierter Aktien in das Ökosystem von 360X zu integrieren, um die Reichweite dieser digitalen Anlageklasse zu vergrössern. Darüber hinaus werden die Deutsche Börse Group und Kraken die bei Clearstream verwahrten Wertpapiere in tokenisierter Form an den Kundenstamm von Kraken verteilen.
Via XETRA notiert die Deutsche Börse-Aktie zeitweise 1,12 Prozent leichter bei 221,50 Euro. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mpt/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 08:41 ET (13:41 GMT)
DOW JONES
