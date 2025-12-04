Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’927 0.5%  SPI 17’771 0.5%  Dow 47’823 -0.1%  DAX 23’914 0.9%  Euro 0.9338 0.1%  EStoxx50 5’725 0.5%  Gold 4’193 -0.3%  Bitcoin 74’146 -1.0%  Dollar 0.8007 0.1%  Öl 63.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Alphabet A29798540Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
So schätzen Analysten die Mercedes-Benz-Aktie ein
Neue Allianz im Kryptomarkt: Deutsche Börse und Kraken bündeln ihre Stärken - Aktie verliert dennoch
Vom NVIDIA-Tippgeber zum KI-Scout: Marktexperte Wang erklärt seine aktuellen Top-Picks
Neutral-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Suche...

Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kooperation 04.12.2025 14:47:41

Neue Allianz im Kryptomarkt: Deutsche Börse und Kraken bündeln ihre Stärken - Aktie verliert dennoch

Neue Allianz im Kryptomarkt: Deutsche Börse und Kraken bündeln ihre Stärken - Aktie verliert dennoch

Deutsche Börse und Kraken haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben.

Deutsche Börse
207.29 CHF -0.82%
Kaufen Verkaufen
Ziel sei es, eine regulierte Infrastruktur mit Krypto-Expertise zu kombinieren, um so einen effizienten institutionellen Zugang zu ermöglichen. Die Partnerschaft umfasst den Handel und die Abwicklung von Krypto-Assets und Derivaten und soll institutionellen Kunden in verschiedenen Regionen eine verbesserte Liquidität bieten. Ziel sei es, einen integrierten Zugang zu traditionellen und digitalen Vermögensmärkten zu schaffen. Kraken ist nach Angaben der Deutschen Börse eine der ältesten und liquidesten Kryptowährungsplattformen weltweit.

Die Partnerschaft umfasst Handel, Verwahrung, Abwicklung, Sicherheitenmanagement und tokenisierte Vermögenswerte. In der ersten Phase der Partnerschaft werde Kraken direkt in 360T integriert, der Devisen-Plattform der Deutschen Börse Group. Durch die Integration erhielten Kraken-Kunden Zugang zu FX-Liquidität in Bankenqualität über einen der weltweit grössten Liquiditätspools, so der Börsenbetreiber. Im Rahmen der Partnerschaft werde auch Kraken Embed genutzt, um den institutionellen Zugang zu Kryptowährungen im gesamten Netzwerk der Deutsche Börse zu erweitern.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen planen beide Unternehmen, an der Eurex gelistete Derivate zum Handel auf Kraken bereitzustellen. "Die Zusammenarbeit wird es den Kunden der Deutschen Börse Gruppe zudem ermöglichen, Kryptowährungen und Derivate über Crypto Finance und die Börse von Kraken zu handeln. So können verbesserte Kundenlösungen angeboten werden, während Clearstream und Crypto Finance - beides Tochtergesellschaften der Deutschen Börse - für die Verwahrung genutzt werden", heisst es.

Darüber hinaus wollen Kraken und die Deutsche Börse gemeinsam daran arbeiten, das Angebot tokenisierter Aktien in das Ökosystem von 360X zu integrieren, um die Reichweite dieser digitalen Anlageklasse zu vergrössern. Darüber hinaus werden die Deutsche Börse Group und Kraken die bei Clearstream verwahrten Wertpapiere in tokenisierter Form an den Kundenstamm von Kraken verteilen.

Via XETRA notiert die Deutsche Börse-Aktie zeitweise 1,12 Prozent leichter bei 221,50 Euro. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mpt/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 08:41 ET (13:41 GMT)

DOW JONES

Weitere Links:

Deutsche Börse-Aktie zieht an: Interesse an Fondsvertriebsspezialist Allfunds
Deutsche Börse-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Deutsche Börse-Aktie gibt nach: Verlangsamtes Wachstum im 3. Quartal

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?