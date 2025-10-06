Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’978.56
Pkt
193.04
Pkt
0.78 %
22:48:02
Index im Fokus 06.10.2025 22:33:54

Optimismus in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Montagabend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel zum Handelsende 0.78 Prozent auf 24’978.56 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.810 Prozent fester bei 24’986.26 Punkten in den Montagshandel, nach 24’785.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25’044.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’907.60 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’652.44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, mit 22’866.97 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, einen Stand von 20’035.02 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19.08 Prozent. Bei 25’044.26 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 23.71 Prozent auf 203.71 USD), Tesla (+ 5.45 Prozent auf 453.25 USD), PayPal (+ 3.95 Prozent auf 60.75 EUR), Palantir (+ 3.73 Prozent auf 179.53 USD) und Datadog A (+ 3.65 Prozent auf 157.36 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-14.03 Prozent auf 587.00 USD), Starbucks (-4.99 Prozent auf 82.11 USD), CoStar Group (-4.30 Prozent auf 81.15 USD), Biogen (-3.65 Prozent auf 154.05 USD) und The Kraft Heinz Company (-3.03 Prozent auf 25.27 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 59’257’806 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.899 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

