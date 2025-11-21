Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.11.2025 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla zieht am Abend an

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 400,20 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 24'510 Punkten notiert. Bei 402,80 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 401,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 15'293'632 Stück.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 18,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 214,25 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 46,46 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,62 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25.18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com