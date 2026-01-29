Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langzeit-CEO 29.01.2026 10:33:00

NVIDIA ohne Nachfolgeplan: Wer folgt auf Langzeit-CEO Jensen Huang?

Seit mehr als drei Jahrzehnten prägt Jensen Huang NVIDIA. Wie es an der Konzernspitze künftig weitergehen wird, ist bislang noch offen.

• NVIDIA-CEO Jensen Huang seit mehr als drei Jahrzehnten an der Konzernspitze
• Es gibt keine offiziellen Pläne für einen potenziellen Nachfolger von Huang
• NVIDIA stellt sechs neue Superchips vor und treibt autonomes Fahren mit Mercedes-Benz voran

Der langjährige CEO des Technologiegiganten NVIDIA, wird in diesem Jahr 63 Jahre alt. Das Unternehmen hat bislang keine Pläne für einen möglichen Nachfolger angekündigt.

Huang und die Zukunft von NVIDIA

Seit 1993 leitet Jensen Huang das US-Technologieunternehmen NVIDIA. Unter seiner Führung hat sich das US-Unternehmen von einem kleinen Startup zum Marktführer für GPUs und KI-Technologien entwickelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,58 Billionen US-Dollar (Stand: 28.01.2026) zählt NVIDIA heute zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.

Bei der weltweit grössten Messe für Unterhaltungselektronik und Konsumtechnologie, der CES, in Las Vegas Anfang Januar sprach Huang mit Reportern bei einer Q&A Veranstaltung über seine weiteren Pläne im Unternehmen: Wie Quartz berichtet, habe Huang keinerlei Ambitionen das Unternehmen und seinen Posten als CEO in absehbarer Zeit zu verlassen. Huang habe auch die Verantwortung, die seine Position mit sich bringe, betont und erklärt, dass NVIDIA Einfluss auf den gesamten Markt habe und zahlreiche Partner auf das Unternehmen angewiesen seien.

NVIDIA startet in die nächste Ära der KI

NVIDIA plant in den kommenden Jahren grosse Schritte: Auf der CES in Las Vegas stellte das Tech-Unternehmen ausserdem die Rubin-Plattform vor, welche die nächste Generation von KI repräsentieren soll. Die Plattform mit sechs neuen Chips soll einen besonders leistungsstarken KI-Supercomputer hervorbringen und den Einsatz grosser KI-Systeme effizienter und kostengünstiger machen - ein Schritt, der die Verbreitung von KI weiter beschleunigen könnte.

NVIDIA treibt autonomes Fahren voran - Partnerschaft mit Mercedes-Benz

Gleichzeitig treibt NVIDIA seine Entwicklungen in dem Bereich autonomes Fahren in Verbindung mit KI voran: Huang kündigte auf der CES in Las Vegas an, dass das erste Serienfahrzeug mit Alpamayo auf Basis der Full-Stack-Plattform NVIDIA DRIVE für autonomes Fahren bald verfügbar sein werde. Premiere soll die Technologie demnach im neuen Mercedes-Benz CLA feiern. Noch in diesem Jahr soll KI-definiertes Fahren auf dem US-Markt angeboten werden.

Während ein Nachfolger nicht in Sicht ist, treibt Jensen Huang den technologischen Wandel bei NVIDIA weiter voran - mit ehrgeizigen Plänen für KI und autonomes Fahren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie vor Bewährungsprobe? Diese Faktoren könnten 2026 belasten

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com