NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben

• NVIDIAs neue Vera-Rubin-Chips können mit 45 Grad warmem Wasser gekühlt werden• Klassische Wasserkühlsysteme mit energieintensiven Kompressoren werden dadurch überflüssig• Aktien von Kühlsystemherstellern fielen nach der CES-Ankündigung am 6. Januar 2026 deutlich

Aktien von Kühlsystemherstellern unter Druck

Die Ankündigung von NVIDIA-CEO Jensen Huang auf der Consumer Electronics Show (CES) am 6. Januar 2026 löste an der Wall Street erhebliche Kursbewegungen aus. Der Chiphersteller stellte in Las Vegas die neue Vera-Rubin-Plattform vor - und sorgte damit für Unruhe bei Unternehmen, die bislang vom KI-Boom profitierten.

Im Nachgang der Veranstaltung verloren die Aktien mehrerer grosser Kühlsystemhersteller deutlich an Wert. Johnson Controls büsste 6,2 Prozent ein, Modine Manufacturing fiel um mehr als 7,4 Prozent. Auch Trane Technologies und Carrier Global verzeichneten Kursverluste von vier beziehungsweise knapp einem Prozent. Alle genannten Unternehmen liefern industrielle Kühlsysteme an Rechenzentren, die im Zuge der KI-Expansion weltweit massiv ausgebaut werden.

Das technische Herzstück: Kühlung mit 45 Grad warmem Wasser

Im Mittelpunkt der Aufregung stand eine technische Neuerung. Huang erklärte während seiner CES-Präsentation am 6. Januar 2026, dass die neue Vera-Rubin-Plattform trotz doppelt so hoher Leistung wie die aktuelle Blackwell-Generation mit Wasser gekühlt werden könne, das eine Temperatur von 45 Grad Celsius aufweist. Bei dieser Temperatur - umgerechnet etwa 113 Grad Fahrenheit - seien klassische Wasserkühlsysteme mit energieintensiven Kompressoren nicht mehr erforderlich.

Laut Huang benötigen Rechenzentren mit der neuen Technologie keine herkömmlichen Wasserkühlsysteme mehr. Der Supercomputer werde im Grunde mit heissem Wasser gekühlt und sei dadurch ausserordentlich effizient. Die Vera-Rubin-Chips befinden sich bereits in Serienproduktion und sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 für Kunden verfügbar sein.

Analysten: Kurzfristig stabil, langfristig unsicher

Die Reaktion von Expertenseite fiel gemischt aus. Baird-Analyst Timothy Wojs sieht laut Bloomberg vom 6. Januar 2026 durch die Ankündigung Fragen und Bedenken hinsichtlich der längerfristigen Positionierung von Kühlsystemen in Rechenzentren aufkommen. Kurzfristig bestehe zwar kein grosses Risiko für die Geschäftszahlen der Kühlungsunternehmen, jedoch seien zunehmende Bedenken bei Bestellungen zu erwarten - insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Nicht alle Analysten teilten diese Sorge. Citigroup-Analyst Andrew Kaplowitz bezeichnete den Ausverkauf laut NBC News als übertrieben. Die Architektur der Rubin-Chips erfordere weiterhin Flüssigkühlungslösungen - lediglich die Art der Wärmeableitung verändere sich. Unternehmen mit starker Präsenz im Bereich Flüssigkühlung wie Vertiv oder nVent könnten sogar profitieren, während klassische HVAC-Anbieter ohne entsprechendes Portfolio unter Druck geraten könnten.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch