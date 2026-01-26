Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9225 -0.6%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’982 0.9%  Bitcoin 69’787 -1.1%  Dollar 0.7800 -1.2%  Öl 66.3 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
CES mit Nebenwirkung 26.01.2026 03:35:49

NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben

NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben

NVIDIAs neue Vera-Rubin-Chips benötigen keine klassischen Wasserkühlsysteme mehr. Für Anleger im KI-Sektor könnte diese technische Innovation unerwartete Konsequenzen haben.

• NVIDIAs neue Vera-Rubin-Chips können mit 45 Grad warmem Wasser gekühlt werden
• Klassische Wasserkühlsysteme mit energieintensiven Kompressoren werden dadurch überflüssig
• Aktien von Kühlsystemherstellern fielen nach der CES-Ankündigung am 6. Januar 2026 deutlich

Aktien von Kühlsystemherstellern unter Druck

Die Ankündigung von NVIDIA-CEO Jensen Huang auf der Consumer Electronics Show (CES) am 6. Januar 2026 löste an der Wall Street erhebliche Kursbewegungen aus. Der Chiphersteller stellte in Las Vegas die neue Vera-Rubin-Plattform vor - und sorgte damit für Unruhe bei Unternehmen, die bislang vom KI-Boom profitierten.

Im Nachgang der Veranstaltung verloren die Aktien mehrerer grosser Kühlsystemhersteller deutlich an Wert. Johnson Controls büsste 6,2 Prozent ein, Modine Manufacturing fiel um mehr als 7,4 Prozent. Auch Trane Technologies und Carrier Global verzeichneten Kursverluste von vier beziehungsweise knapp einem Prozent. Alle genannten Unternehmen liefern industrielle Kühlsysteme an Rechenzentren, die im Zuge der KI-Expansion weltweit massiv ausgebaut werden.

Das technische Herzstück: Kühlung mit 45 Grad warmem Wasser

Im Mittelpunkt der Aufregung stand eine technische Neuerung. Huang erklärte während seiner CES-Präsentation am 6. Januar 2026, dass die neue Vera-Rubin-Plattform trotz doppelt so hoher Leistung wie die aktuelle Blackwell-Generation mit Wasser gekühlt werden könne, das eine Temperatur von 45 Grad Celsius aufweist. Bei dieser Temperatur - umgerechnet etwa 113 Grad Fahrenheit - seien klassische Wasserkühlsysteme mit energieintensiven Kompressoren nicht mehr erforderlich.

Laut Huang benötigen Rechenzentren mit der neuen Technologie keine herkömmlichen Wasserkühlsysteme mehr. Der Supercomputer werde im Grunde mit heissem Wasser gekühlt und sei dadurch ausserordentlich effizient. Die Vera-Rubin-Chips befinden sich bereits in Serienproduktion und sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 für Kunden verfügbar sein.

Analysten: Kurzfristig stabil, langfristig unsicher

Die Reaktion von Expertenseite fiel gemischt aus. Baird-Analyst Timothy Wojs sieht laut Bloomberg vom 6. Januar 2026 durch die Ankündigung Fragen und Bedenken hinsichtlich der längerfristigen Positionierung von Kühlsystemen in Rechenzentren aufkommen. Kurzfristig bestehe zwar kein grosses Risiko für die Geschäftszahlen der Kühlungsunternehmen, jedoch seien zunehmende Bedenken bei Bestellungen zu erwarten - insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Nicht alle Analysten teilten diese Sorge. Citigroup-Analyst Andrew Kaplowitz bezeichnete den Ausverkauf laut NBC News als übertrieben. Die Architektur der Rubin-Chips erfordere weiterhin Flüssigkühlungslösungen - lediglich die Art der Wärmeableitung verändere sich. Unternehmen mit starker Präsenz im Bereich Flüssigkühlung wie Vertiv oder nVent könnten sogar profitieren, während klassische HVAC-Anbieter ohne entsprechendes Portfolio unter Druck geraten könnten.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

China-Reise von Huang: Belebt NVIDIA den KI-Chip-Markt? - Aktie im Fokus
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Neue Zusammenarbeit rund um `Responsible AI`

Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
23.01.26 SMI-Anleger bleiben skeptisch
23.01.26 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
23.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’383.50 18.90 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’147.13 23.01.2026 17:30:03
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Bitcoin Kurs Prognose 2026: Richtungsentscheidung naht, Bitcoin Hyper sammelt Momentum
Rivian-Aktie: Morgan Stanley sieht weiter begrenztes Potenzial
Fresenius-Aktie höher: Zellselektionstechnologie von TQ Therapeutics gekauft
EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank-Aktie: Schliessung weiterer Filialen geplant
Danone-Aktie: Rückrufaktion bei einzelnen Säuglingsnahrungsprodukten
RWE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:04 ROUNDUP/Schnee und Eis: Große Probleme im Berufsverkehr erwartet
22:31 Pistorius: Entschuldigung von Trump wäre Zeichen von Anstand
22:30 Pistorius: Nichts zur Eskalation im Grönland-Konflikt beigetragen
22:04 ROUNDUP 2/Wintersturm in USA : Eine Million Kunden ohne Strom
21:34 ROUNDUP/US-Wintersturm: Mehr als eine Million Stromkunden betroffen
21:19 US-Wintersturm: Mehr als eine Million Stromkunden betroffen
21:18 Obamas rufen zu friedlichem Protest nach Todesschüssen auf
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
19:42 Selenskyj: Dokument über Sicherheitsgarantien der USA fertig
19:20 Berichte: Chelsea will Dortmunder Anselmino zurück