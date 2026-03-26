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Schlechtere Entwicklung 26.03.2026 08:15:44

Porsche-Aktie in Rot: Leichter Gewinnrückgang, aber besser als prognostiziert

Porsche-Aktie in Rot: Leichter Gewinnrückgang, aber besser als prognostiziert

Die Porsche Holding hat wegen der schlechteren Geschäftsentwicklung bei Volkswagen vergangenes Jahr etwas weniger verdient.

Porsche Automobil
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Wie die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, mitteilte, liegt der angepasste Gewinn nach Steuern bei 2,89 Milliarden Euro. Analysten haben im Konsens nur mit 2,3 Milliarden Euro gerechnet. Im Vorjahr wurden noch 3,15 Milliarden Euro verdient. Angesichts dieser Entwicklung soll die Dividende auf 1,51 Euro je Vorzugsaktie nach 1,91 Euro im Vorjahr sinken.

"Unsere Perspektive als Ankeraktionär des Volkswagen Konzerns ist eindeutig. Die angestossenen Initiativen befürworten wir ausdrücklich", wird Hans Dieter Pötsch, CEO der Porsche SE, in der Mitteilung zitiert. "Wir haben die klare Erwartungshaltung an das Management sowohl der Volkswagen AG als auch der Porsche AG, dass sie die herausfordernde Situation als Chance betrachten, die strategischen Anpassungen umzusetzen."

Für das Geschäftsjahr 2026 geht die Porsche Holding den weiteren Angaben zufolge von einem angepassten Konzernergebnis nach Steuern zwischen 1,5 Milliarden und 3,5 Milliarden Euro aus. Die Konzern-Nettoverschuldung soll zwischen 4,7 Milliarden und 5,2 Milliarden Euro bewegen nach 5,1 Milliarden Euro im Jahr 2025.

Die Porsche-Aktie verliert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,55 Prozent auf 31,82 Euro.

DOW JONES

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