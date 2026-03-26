DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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26.03.2026 08:17:36
DEUTZ-Aktie: Nach Rekordjahr peilt der Motorenbauer weiteres Wachstum an
Der Motorenhersteller DEUTZ hat 2025 von dem jüngsten Expansionskurs ins Rüstungsgeschäft und Kostensenkungen profitiert.
2025 kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 12,7 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebit) legte um 46,4 Prozent auf gut 112 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von gut 54 Millionen Euro, ein Plus von 4,4 Prozent. Die Zahlen fielen etwa im Rahmen der Erwartungen aus.
Für 2026 peilt DEUTZ-Chef Schulte einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro an. Davon sollen 6,5 bis 8,0 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben, nachdem diese Marge 2025 auf 5,5 Prozent gestiegen war. Dazu beitragen soll auch ein Sparprogramm.
/mne/stk
KÖLN (awp international)
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