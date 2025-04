NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NVIDIA

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,1 Prozent auf 96,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 15'870 Punkten steht. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,22 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,76 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 13'700'133 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,13 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 58,93 Prozent zulegen. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,52 Prozent.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,039 USD aus. Am 26.02.2025 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 77,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.33 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.10 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.05.2025 terminiert. Am 27.05.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

