NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteidigt am Abend Tendenz

Im NASDAQ-Handel kam die NVIDIA-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 170,55 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 21'629 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 171,85 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 169,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,57 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 14'213'806 NVIDIA-Aktien.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,46 USD. Mit einem Zuwachs von 8,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. NVIDIA liess sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 46.74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

