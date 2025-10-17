Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 1.4%  SPI 17’452 1.1%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 24’272 0.4%  Euro 0.9270 0.0%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 85’969 -2.5%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ETFs vs. Indexfonds: Was ist eigentlich der Unterschied?
Amazon-Aktie im Blick: Kann der Tech-Gigant im KI-Rennen noch aufholen?
NVIDIA-Aktie in der Gefahrenzone? BoE sieht Übertreibungen im KI-Sektor
Trotz Absatzkrise: Analyst sieht grosses Potenzial für die Tesla-Aktie
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
Suche...
Blasengefahr 17.10.2025 03:13:52

NVIDIA-Aktie in der Gefahrenzone? BoE sieht Übertreibungen im KI-Sektor

NVIDIA-Aktie in der Gefahrenzone? BoE sieht Übertreibungen im KI-Sektor

Die Diskussion um eine potenzielle Überhitzung der KI-Branche wird von einer Einschätzung der BoE erneut befeuert. Auch der IWF mahnt zur Vorsicht. Im Zentrum der Debatte: NVIDIA.

• Bewertungen wirken laut BoE gestreckt, hohe Indexkonzentration macht Märkte anfällig
• Experten warnen vor abruptem Stimmungsumschwung, einige rechnen mit einem Drawdown
• NVIDIAs milliardenschwere KI-Deals schüren zunehmend Blasen-Sorgen

BoE schlägt Alarm: Überbewertete KI-Aktien und wachsende Risiken

Die Bank of England (BoE) warnt vor einem zunehmenden Risiko einer "scharfen Marktkorrektur", sollte die Euphorie um künstliche Intelligenz an Schwung verlieren. Einem Bericht von CNBC zufolge erscheinen Aktienbewertungen derzeit deutlich überzogen, besonders im Hinblick auf technologie-orientierte Unternehmen. Zunehmend problematisch sei die starke Konzentration im Markt: Die fünf grössten Mitglieder des S&P 500 machen inzwischen fast 30 Prozent des Indexes aus. Das lässt die Märkte anfällig wirken, falls sich die Erwartungen an das KI-Wachstum abkühlen.

Auch Bloomberg bestätigt, dass die BoE in ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht eine deutliche Diskrepanz zwischen steigenden Kursen und einem unsicheren globalen Umfeld sieht. Unternehmen, deren Gewinne stark von zukünftigen KI-Investitionen abhängen, könnten dem Bericht zufolge besonders unter Druck geraten, sollte sich die Stimmung ändern.

Warum die Skepsis wächst

Mit ihrer Einschätzung ist die britische Notenbank nicht allein: Wie CNBC berichtet, warnte auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, vor überzogenen Marktwerten. Die aktuelle Euphorie um künstliche Intelligenz erinnere an die Dotcom-Zeit vor rund 25 Jahren, sagte sie. Ein plötzlicher Stimmungswechsel könne die Finanzmärkte empfindlich treffen.

Auch Goldman Sachs-Chef David Solomon zufolge steht eine mögliche Abkühlung bevor. In den kommenden zwei Jahren erwartet er eine deutliche Korrektur, da derzeit viel Kapital in Projekte fliesse, die kaum Rendite bringen dürften. Gleichzeitig betonte Goldman Sachs-Analyst Peter Oppenheimer gegenüber Bloomberg, dass viele Tech-Werte wie NVIDIA zwar hoch bewertet seien, ihre Gewinne aber nach wie vor solide Grundlagen hätten. Demzufolge könne von einer klassischen Blase noch keine Rede sein.

NVIDIA: Milliarden-Deals mit Risiko

Der Chipriese spielt eine zentrale Rolle im KI-Hype. NVIDIA ist eng in milliardenschwere Deals mit KI-Unternehmen wie OpenAI verwickelt. Dabei fliesst Kapital häufig in beide Richtungen: NVIDIA investiert in Start-ups, die das Geld wiederum für den Kauf von NVIDIA-Chips verwenden. Analysten sprechen von einer Art Kreislauffinanzierung, die die Bewertungen weiter in die Höhe treiben könnte.

Auch die Nachrichtenagentur Associated Press verweist auf diese engen Verflechtungen: NVIDIA-Chef Jensen Huang betonte, dass die Nachfrage nach seinen Chips weiter "exponentiell" wachse - selbst, wenn viele KI-Unternehmen wie OpenAI bislang keine Gewinne schreiben. Kritiker warnen, dass genau diese gegenseitigen Abhängigkeiten das Risiko einer Blasenbildung vergrössern könnten.

Nichts weiter als erste Warnzeichen?

Die Warnungen der BoE und des IWF reihen sich in eine wachsende Anzahl mahnender Stimmen ein - von US-Notenbankchef Jerome Powell bis hin zu Goldman Sachs-CEO David Solomon. NVIDIA steht dabei exemplarisch für die Chancen und Risiken des KI-Booms.

Noch stützen Unternehmenszahlen und eine steigende Nachfrage die Branche. Doch je mehr Geld im Kreislauf zwischen Investoren, Start-ups und Tech-Giganten zirkuliert, desto grösser wird die Gefahr, dass aus Euphorie Übermut wird.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Hitachi setzt auf NVIDIA-Plattform für globale KI-Fertigung - Treiber für die Aktie?
ABB-Aktie höher: Zusammenarbeit mit NVIDIA bei neuen KI-Rechenzentren - NVIDIA-Aktie steigt
NVIDIA und OpenAI: Neuer Milliarden-Deal entfacht alte Blasen-Ängste

Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com,shanneong / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

16.10.25 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
16.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharmaindustrie – Auf Deal-Suche/Geberit – Auf "Wasser" gebaut
16.10.25 Heute ABB und Nestlé im Fokus
16.10.25 Ein Korb voll glänzender Goldminenaktien
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’153.37 19.92 B02SIU
Short 13’420.18 13.90 QIUBSU
Short 13’920.37 8.91 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’702.08 16.10.2025 17:30:22
Long 12’086.12 18.88 SZPBKU
Long 11’826.74 13.60 S69BTU
Long 11’317.62 8.72 BEFSQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

China lässt deutsche Rüstungswerte abrauschen: Darum geben die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ab
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
TUI zahlt Wandelanleihen früher als geplant zurück - Aktie aber verlustreich
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: D-Wave stärkt Europa-Präsenz mit Millionen-Euro-Deal
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Mittag an Boden
Bilanzen von Nestlé und ABB im Fokus: US-Börsen schliessen mit Verlusten -- SMI und DAX schliessen mit Zuwächsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:09 Prominenter Trump-Kritiker John Bolton angeklagt
22:59 Bundestag verlängert Paketboten-Schutz-Gesetz
22:48 ROUNDUP 4: Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
22:23 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schwächer nach unruhigem Verkauf
22:15 Selenskyj zu Gesprächen in Washington eingetroffen
22:13 Aktien New York Schluss: Schwächer nach unruhigem Verkauf
22:09 ROUNDUP 2: Der Goldpreis steigt und steigt - Vierter Rekordtag in Folge
22:16 EU-Einigung: Neues Programm soll Rüstungsindustrie stählen - Schub für Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT?
21:50 GNW-News: UPDATE: SINTX stärkt sein Portfolio zur Infektionsprävention mit einem neu zugelassenen US-Patent, das einen adressierbaren Markt für Antipathogene...
21:47 Alcaraz und Sinner spielen um Finalsieg und Mega-Prämie