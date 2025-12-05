NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite letztendlich freundlich

Am Freitag gewann der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.31 Prozent auf 23’578.13 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.266 Prozent fester bei 23’567.77 Punkten, nach 23’505.14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23’680.03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’506.00 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.75 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23’499.80 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Wert von 21’700.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’700.72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22.29 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24’019.99 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Baiducom (+ 5.85 Prozent auf 125.66 USD), Pegasystems (+ 5.46 Prozent auf 60.11 USD), Adobe (+ 5.33 Prozent auf 346.26 USD), Salesforce (+ 5.30 Prozent auf 260.57 USD) und Century Casinos (+ 5.04 Prozent auf 1.46 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Methode Electronics (-9.69 Prozent auf 6.99 USD), Hooker Furniture (-7.53 Prozent auf 10.68 USD), World Acceptance (-7.09 Prozent auf 143.73 USD), inTest (-6.53 Prozent auf 7.44 USD) und Sangamo Therapeutics (-6.45 Prozent auf 0.50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37’962’529 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.740 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16.30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

