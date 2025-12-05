Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management

Institutionelle Anleger, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen mittels des 13F-Formulars gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC quartalsweise offenzulegen. Unter diese Vorgabe fallen auch die Investments von Fisher Asset Management.

Im Depot von Ken Fishers Vermögensverwalter, der rund 276,29 Milliarden US-Dollar verwaltet, kam es im dritten Jahresviertel 2025 zu zahlreichen Anpassungen - bei den grössten Beteiligungen kaufte der Investor durch die Bank zu.

Im Folgenden sind die zehn grössten Aktienbeteiligungen des Starinvestors aufgelistet, die sich im dritten Quartal 2025 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt. Investitionen in andere Finanzinstrumente, beispielsweise Anleihen oder ETFs, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. September 2025.

Redaktion finanzen.ch