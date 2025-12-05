Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
05.12.2025 20:03:48
Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus
Der Dow Jones gewinnt am Freitag an Fahrt.
Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.36 Prozent fester bei 48’024.84 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19.163 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.078 Prozent fester bei 47’888.16 Punkten in den Handel, nach 47’850.94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48’133.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47’871.51 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0.933 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Wert von 47’311.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der Dow Jones bei 45’400.86 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 44’765.71 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13.29 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 5.35 Prozent auf 260.70 USD), Goldman Sachs (+ 1.88 Prozent auf 853.57 USD), Visa (+ 1.81 Prozent auf 333.02 USD), Verizon (+ 1.55 Prozent auf 41.90 USD) und McDonalds (+ 1.00 Prozent auf 311.63 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2.30 Prozent auf 332.33 USD), 3M (-1.03 Prozent auf 167.52 USD), Procter Gamble (-0.94 Prozent auf 143.99 USD), UnitedHealth (-0.84 Prozent auf 330.70 USD) und Merck (-0.77 Prozent auf 100.11 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’799’112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.740 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick
Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
20:03
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
18:01
|NYSE-Handel: Dow Jones notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Microsoft Aktie News: Microsoft verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagabend in Grün (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones pendelt am Donnerstagnachmittag um Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|48’014.96
|0.34%
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI schliesst höher -- DAX geht fester ins Wochenende -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.