Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

Index im Fokus 05.12.2025 20:03:48

Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus

Der Dow Jones gewinnt am Freitag an Fahrt.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.36 Prozent fester bei 48’024.84 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19.163 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.078 Prozent fester bei 47’888.16 Punkten in den Handel, nach 47’850.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48’133.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47’871.51 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0.933 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Wert von 47’311.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der Dow Jones bei 45’400.86 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 44’765.71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13.29 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 5.35 Prozent auf 260.70 USD), Goldman Sachs (+ 1.88 Prozent auf 853.57 USD), Visa (+ 1.81 Prozent auf 333.02 USD), Verizon (+ 1.55 Prozent auf 41.90 USD) und McDonalds (+ 1.00 Prozent auf 311.63 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2.30 Prozent auf 332.33 USD), 3M (-1.03 Prozent auf 167.52 USD), Procter Gamble (-0.94 Prozent auf 143.99 USD), UnitedHealth (-0.84 Prozent auf 330.70 USD) und Merck (-0.77 Prozent auf 100.11 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’799’112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.740 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

