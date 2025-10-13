ABB-Aktie höher: Zusammenarbeit mit NVIDIA bei neuen KI-Rechenzentren - NVIDIA-Aktie steigt

Gemeinsam wollen die Unternehmen neue Stromversorgungslösungen für künftige Rechenzentren entwickeln.

Die Partnerschaft werde sich auf die Entwicklung und den Einsatz "modernster Stromversorgungslösungen" konzentrieren, teilte ABB am Montagnachmittag mit. Diese seien für eine "hocheffiziente, skalierbare Stromversorgung für zukünftige KI-Workloads" erforderlich.

Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützten die von Nvidia geplante Einführung einer 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur für 1-Megawatt-Serverschränke. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte ABB keine.

Nach Veröffentlichung der Medienmitteilung sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe - im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (+1,9 Prozent). Bi zum Handelsende ist er wieder etwas zurückgekommen und legte 0,72 Prozent auf 58,72 Franken zu. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert. Die NVIDIA-Aktie notiert derweil im NASDAQ-Handel zeitweise 2,44 Prozent höher bei 187,64 US-Dollar.

ls/ys

Zürich (awp)