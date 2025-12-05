Handel in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung im Plus

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.22 Prozent fester bei 47’954.99 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19.163 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.078 Prozent fester bei 47’888.16 Punkten, nach 47’850.94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 48’133.54 Punkte, das Tagestief hingegen 47’871.51 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.786 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der Dow Jones bei 47’311.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 45’400.86 Punkte. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, einen Stand von 44’765.71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13.12 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 5.30 Prozent auf 260.57 USD), Goldman Sachs (+ 2.00 Prozent auf 854.56 USD), Visa (+ 1.27) Prozent auf 331.24 USD), Verizon (+ 1.04 Prozent auf 41.69 USD) und McDonalds (+ 0.87 Prozent auf 311.23 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amgen (-3.02 Prozent auf 329.89 USD), Chevron (-1.48 Prozent auf 150.00 USD), Procter Gamble (-1.31 Prozent auf 143.45 USD), Merck (-1.16 Prozent auf 99.72 USD) und 3M (-1.06 Prozent auf 167.48 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37’962’529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3.740 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.80 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

