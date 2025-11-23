NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
144.14CHF
0.43CHF
0.30 %
11:30:54
BRXC
24.11.2025 10:45:49
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stacy Rasgon beleuchtete am Montag die aktuelle Situation im Künstliche-Intelligenz-Wettlauf zwischen den Vereinigten Staaten und China. Derzeit seien es vor allem die Verbündeten der USA wie Korea und Taiwan, die derzeit bei Chip-Verfügbarkeit "die Nase vorn haben"./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 178.88
|
Abst. Kursziel*:
53.73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 178.84
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.77%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|144.14
|0.30%
