Börse New York: S&P 500 beendet den Freitagshandel im Plus

Schlussendlich ging der S&P 500 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 6’870.40 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54.764 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.158 Prozent stärker bei 6’867.97 Punkten in den Handel, nach 6’857.12 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’895.78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6’858.29 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.853 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’796.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’481.50 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Stand von 6’075.11 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17.07 Prozent. Bei 6’920.34 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Ulta Beauty (+ 12.65 Prozent auf 601.50 USD), Moderna (+ 8.67 Prozent auf 27.70 USD), SanDisk (+ 7.11 Prozent auf 228.47 USD), Southwest Airlines (+ 5.70 Prozent auf 37.85 USD) und Dollar Tree (+ 5.67 Prozent auf 122.44 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Lumen Technologies (-5.92 Prozent auf 8.26 USD), W R Berkley (-5.86 Prozent auf 66.72 USD), NRG Energy (-3.76 Prozent auf 163.00 USD), Robinhood (-3.74 Prozent auf 131.95 USD) und Akamai (-3.59 Prozent auf 83.49 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 37’962’529 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

