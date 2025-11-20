Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’613 0.7%  SPI 17’353 0.8%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’441 1.2%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5’613 1.3%  Gold 4’067 -0.3%  Bitcoin 74’173 0.8%  Dollar 0.8060 0.0%  Öl 64.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
Richemont-Aktie rückt im positiven Marktumfeld vor - Swatch zurückhaltend
eBay-Aktie höher: Live-Shopping in Deutschland startet
Palo Alto Networks-Aktie tiefrot: Gewinn unter Erwartungen
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

158.53
CHF
8.90
CHF
5.95 %
10:11:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 08:15:20

NVIDIA Overweight

NVIDIA
158.53 CHF 5.95%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen zum dritten Quartal von 215 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipdesigner und KI-Primus habe nicht nur solide Zahlen und Prognosen vorgelegt, sondern die Erwartungen sogar noch deutlich übertroffen und die Ziele angehoben, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Laut dem Analysten ist dies ein Beweis für die starke Leistung in Nvidias umfangreicher und komplexer Lieferkette, die weiterhin rasant wachse. Die Auftragslage lasse zudem vermuten, dass die Nachfrage das Angebot kurzfristig weiterhin übersteigen werde./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 01:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 01:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf NVIDIA

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender NVIDIA-Kurs >5 >10 >15
Fallender NVIDIA-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 186.52 		Abst. Kursziel*:
34.03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 186.54 		Abst. Kursziel aktuell:
34.02%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:15 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:04 NVIDIA Outperform Bernstein Research
07:02 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen