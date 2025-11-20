NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
NVIDIA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen zum dritten Quartal von 215 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipdesigner und KI-Primus habe nicht nur solide Zahlen und Prognosen vorgelegt, sondern die Erwartungen sogar noch deutlich übertroffen und die Ziele angehoben, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Laut dem Analysten ist dies ein Beweis für die starke Leistung in Nvidias umfangreicher und komplexer Lieferkette, die weiterhin rasant wachse. Die Auftragslage lasse zudem vermuten, dass die Nachfrage das Angebot kurzfristig weiterhin übersteigen werde./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 01:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 186.52
|
Abst. Kursziel*:
34.03%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 186.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.02%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|159.36
|6.50%
