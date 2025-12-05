Sangamo Therapeutics Aktie 1066659 / US8006771062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance
|
05.12.2025 20:03:48
Handel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag
Der NASDAQ Composite notiert am Freitag im Plus.
Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.27 Prozent auf 23’567.46 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.266 Prozent fester bei 23’567.77 Punkten, nach 23’505.14 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23’680.03 Punkte, das Tagestief hingegen 23’506.00 Zähler.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.71 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23’499.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’700.39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19’700.72 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22.23 Prozent nach oben. Bei 24’019.99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 7.91 Prozent auf 1.50 USD), Baiducom (+ 5.65 Prozent auf 125.43 USD), Pegasystems (+ 5.60 Prozent auf 60.19 USD), Lattice Semiconductor (+ 5.57 Prozent auf 80.05 USD) und Salesforce (+ 5.35 Prozent auf 260.70 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-8.14 Prozent auf 7.11 USD), Hooker Furniture (-7.01 Prozent auf 10.74 USD), Sangamo Therapeutics (-6.28 Prozent auf 0.50 USD), World Acceptance (-5.97 Prozent auf 145.47 USD) und Donegal Group B (-4.81 Prozent auf 16.02 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die Netflix-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’589’204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.740 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.30 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:03
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
20:03
|Handel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York in Grün: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
18:01
|NYSE-Handel: Dow Jones notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
18:01
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
18:01
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Mittag fester (finanzen.ch)
|
16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Sangamo Therapeutics Inc
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23’566.31
|0.26%
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI schliesst höher -- DAX geht fester ins Wochenende -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.