Handel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.27 Prozent auf 23’567.46 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.266 Prozent fester bei 23’567.77 Punkten, nach 23’505.14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23’680.03 Punkte, das Tagestief hingegen 23’506.00 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.71 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23’499.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’700.39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19’700.72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22.23 Prozent nach oben. Bei 24’019.99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 7.91 Prozent auf 1.50 USD), Baiducom (+ 5.65 Prozent auf 125.43 USD), Pegasystems (+ 5.60 Prozent auf 60.19 USD), Lattice Semiconductor (+ 5.57 Prozent auf 80.05 USD) und Salesforce (+ 5.35 Prozent auf 260.70 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-8.14 Prozent auf 7.11 USD), Hooker Furniture (-7.01 Prozent auf 10.74 USD), Sangamo Therapeutics (-6.28 Prozent auf 0.50 USD), World Acceptance (-5.97 Prozent auf 145.47 USD) und Donegal Group B (-4.81 Prozent auf 16.02 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Netflix-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’589’204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.740 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.30 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch