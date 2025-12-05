Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
|
05.12.2025 20:03:48
Börse New York in Grün: S&P 500 nachmittags stärker
Der S&P 500 verbucht heute Zuwächse.
Um 20:00 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.24 Prozent auf 6’873.81 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54.764 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.158 Prozent auf 6’867.97 Punkte an der Kurstafel, nach 6’857.12 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’895.78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’858.31 Punkten erreichte.
So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.903 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 05.11.2025, bei 6’796.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der S&P 500 auf 6’481.50 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’075.11 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 17.13 Prozent zu. Bei 6’920.34 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Ulta Beauty (+ 12.87 Prozent auf 602.67 USD), Dollar Tree (+ 8.23 Prozent auf 125.41 USD), Moderna (+ 7.45 Prozent auf 27.39 USD), Dollar General (+ 6.95 Prozent auf 134.00 USD) und Albemarle (+ 6.22 Prozent auf 126.55 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil W R Berkley (-5.18 Prozent auf 67.20 USD), Netflix (-3.55 Prozent auf 99.56 USD), Huntington Ingalls Industries (-3.43 Prozent auf 305.06 USD), Robinhood (-3.41 Prozent auf 132.40 USD) und Akamai (-3.19 Prozent auf 83.84 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im S&P 500 ist die Netflix-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17’589’204 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.740 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Moderna Inc
|
20:03
|Börse New York in Grün: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
18:01
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Aktien von Moderna und BioNTech im Fokus: FDA plant wohl strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Verluste in New York: S&P 500 verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
28.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
