Partners Group-Aktie steigt: Neuordnung der Geschäftsleitung

Neu stossen die bisherige Personalchefin Ana Campos sowie Anette Waygood zum Führungsgremium. Waygood wurde zur Co-Chefin der Abteilung Compliance & Legal und zur stellvertretenden Leiterin der Rechtsabteilung berufen, wie Partners Group am Donnerstagabend mitteilte.

Aus der Geschäftsleitung zurücktreten werden Sarah Brewer, aktuell Leiterin der Client Solutions Geschäftseinheit, und Chefjurist Andreas Knecht. Beide verbleiben aber in Führungspositionen innerhalb des Unternehmens, heisst es weiter.

Ferner werde Juri Jenkner zusätzlich zu seiner Funktion als President und Co-Head of Investments noch die Verantwortung für Client Solutions übernehmen. Die Einheit werde künftig Business Development heissen.

Die personellen Änderungen erfolgen zum 1. Januar 2026, vorbehältlich der Zustimmung der Finma.

An der SIX legt die Partners Group-Aktie am Freitag zeitweise um 0,6 Prozent auf 944,40 Franken zu.

cg/tp

Baar (awp)