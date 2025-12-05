|Mehrere Veränderungen
05.12.2025 09:20:00
Partners Group-Aktie steigt: Neuordnung der Geschäftsleitung
Der Privatmarktspezialist Partners Group hat mehrere Veränderungen in der Geschäftsleitung vorgenommen.
Aus der Geschäftsleitung zurücktreten werden Sarah Brewer, aktuell Leiterin der Client Solutions Geschäftseinheit, und Chefjurist Andreas Knecht. Beide verbleiben aber in Führungspositionen innerhalb des Unternehmens, heisst es weiter.
Ferner werde Juri Jenkner zusätzlich zu seiner Funktion als President und Co-Head of Investments noch die Verantwortung für Client Solutions übernehmen. Die Einheit werde künftig Business Development heissen.
Die personellen Änderungen erfolgen zum 1. Januar 2026, vorbehältlich der Zustimmung der Finma.An der SIX legt die Partners Group-Aktie am Freitag zeitweise um 0,6 Prozent auf 944,40 Franken zu.
cg/tp
Baar (awp)
