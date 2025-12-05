Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Netflix kauft Warner Bros: Milliardenübernahme bringt Studios und HBO unter ein Dach - Aktie fällt
Paramount Skydance Aktie 143194000 / US69932A2042

Megatransfer in US-Medien 05.12.2025 17:01:22

Netflix kauft Warner Bros: Milliardenübernahme bringt Studios und HBO unter ein Dach - Aktie fällt

Netflix kauft Warner Bros: Milliardenübernahme bringt Studios und HBO unter ein Dach - Aktie fällt

Netflix hat den Zuschlag erhalten und kauft nach einem spektkulären Bieterrennen gegen Paramount Warner Bros für einen hohen Milliardenbetrag.

Netflix und Warner Bros Discovery, kurz WBD, haben eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme von Warner Bros durch Netflix bekannt gegeben. Diese Übernahme umfasst die gesamten Film- und Fernsehstudios von Warner Bros, einschliesslich der wichtigen Sparten HBO Max und HBO, wie Netflix in einer Pressmitteilung bekannt gab.

Netflix legt Milliarden für Warner Bros auf den Tisch

Die Transaktion wird sowohl in bar als auch in Aktien abgewickelt und bewertet jede WBD-Aktie mit 27,75 US-Dollar, wobei eine Preisobergrenze zu beachten ist. Insgesamt ergibt sich daraus ein Unternehmenswert von rund 82,7 Milliarden US-Dollar (Eigenkapitalwert von 72,0 Milliarden US-Dollar). Der Abschluss der gesamten Transaktion wird für das dritte Quartal 2026 erwartet. Dies setzt voraus, dass die bereits angekündigte Ausgliederung der WBD-Sparte "Global Networks", bekannt als Discovery Global, in ein neues börsennotiertes Unternehmen erfolgreich vollzogen wurde.

Netflix-Co-CEO bekräftigt Mission

Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, bekräftigte die übergeordnete Mission des Unternehmens, die Welt zu unterhalten. Er erklärte, dass die Kombination von Warner Bros' unglaublicher Bibliothek an Serien und Filmen - die zeitlose Klassiker wie "Casablanca" und "Citizen Kane" ebenso umfasse wie moderne Favoriten wie "Harry Potter und seine Freunde" - mit den kulturprägenden Titeln von Netflix selbst, darunter "Stranger Things", "K-Pop Demon Hunters" und "Squid Game", es ihnen ermöglichen werde, dieses Ziel noch besser zu erreichen. Sarandos betonte abschliessend, dass beide Unternehmen gemeinsam ihrem Publikum mehr von dem bieten könnten, was es liebe, und dabei die Zukunft des Geschichtenerzählens aktiv mitgestalten würden.

So reagieren die Aktien von Netflix und Warner

Die Netflix-Aktie notiert an der NASDAQ aktuell 0,87 Prozent tiefer bei 102,25 US-Dollar. Die Aktie von Warner Bros. legt unterdessen um 3,16 Prozent auf 25,32 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: dennizn / Shutterstock.com