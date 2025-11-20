NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Angesichts der jüngsten Sorgen am Markt sei der KI-Chipriese mit seinem Zahlenwerk eine beruhigende Kraft, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im dritten Quartal habe seine Schätzungen und den Marktkonsens übertroffen. Besonders überzeugt habe das Geschäft rund um KI-Rechenzentren. Der Ausblick sei wie erwartet ausgefallen./rob/niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 235.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 195.48
Abst. Kursziel*:
20.22%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 193.83
Abst. Kursziel aktuell:
21.24%
Analyst Name::
Timothy Arcuri
KGV*:
