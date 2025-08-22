Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Personalstopp und Entlassungsgerüchten

• Novo Nordisk-Aktie steigt weiter nach zwischenzeitlichen Verlusten• Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen angekündigt• Mögliche Entlassungen im Rahmen eines Sparprogramms

Am Freitag legt die Novo Nordisk-Aktie an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise erneut um 2,51 Prozent zu auf 365,05 Kronen, nachdem es schon am Vortag schlussendlich um mehr als drei Prozent auf 356,10 Kronen nach oben gegangen war. Und dass, obwohl der Pharmariese noch Mitte der Woche mit der Ankündigung eines Einstellungsstopps in bestimmten Bereichen verunsichert hatte.

Analysten spekulieren, dass dieser Schritt Teil eines umfassenderen Sparprogramms sein könnte, das in Folge womöglich auch Entlassungen umfassen könnte.

Sparmassnahmen und mögliche Entlassungen

Wie Novo Nordisk mitteilte, gelte der Einstellungsstopp lediglich für unkritische Bereiche. In Bereichen wie Produktion, Vertrieb, klinischer Entwicklung sowie Finanzen würden weiterhin Mitarbeiter eingestellt werden.

Die Entscheidung wurde getroffen, um auf die steigenden Personalkosten und den zunehmenden Wettbewerb im Pharmasektor zu reagieren.

Novo Nordisk bleibt optimistisch

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt Novo Nordisk optimistisch. Das Unternehmen plant, in Zukunft verstärkt in innovative Therapien zu investieren, insbesondere in den Bereichen Adipositas und seltene Krankheiten.

