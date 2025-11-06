Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

38.61
CHF
1.00
CHF
2.66 %
12:33:31
BRXC
06.11.2025 11:31:49

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
38.61 CHF 2.66%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 340 auf 315 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston kappte seine Ergebnisschätzungen für den Pharmakonzern nach zweitem Blick auf den Quartalsbericht im Schnitt um drei Prozent bis 2030./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
315.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
41.45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
301.05 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

