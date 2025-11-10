Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’410 0.9%  SPI 17’128 0.9%  Dow 46’987 0.2%  DAX 24’000 1.8%  Euro 0.9319 0.1%  EStoxx50 5’666 1.8%  Gold 4’087 2.2%  Bitcoin 85’608 1.3%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 63.7 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Deutsche Bank-Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von UBS AG
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
D-Wave nach starken Quartalsergebnissen: Analysten sehen weiterhin Luft nach oben für die Aktie
Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3
Suche...

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

37.22
CHF
0.71
CHF
1.94 %
13:00:50
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 12:01:01

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
37.22 CHF 1.94%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk am Freitag mit einem Kursziel von 315 dänische Kronen auf "Neutral" belassen. Zuvor hatte sich der Pharmakonzern mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für Abnehmmittel geeinigt, im Gegenzug für eine Aufnahme ins staatliche Medicare-Programm. Die Vereinbarung sei letztendlich ein Signal dafür, dass die Preise stärker und schneller als erwartet sinken werden, auch wenn dies möglicherweise durch höhere Volumina wegen der Ausweitung von Medicare und Barzahlungen ausgeglichen werde, schrieb Matthew Weston./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
315.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
39.94 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
291.20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:11 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
06.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen