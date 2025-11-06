Novo Nordisk 38.26 CHF 1.74% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Attraktivere GLP-1-Preise bei Übergewicht und Diabetes schafften Raum für eine Marktexpansion und höhere Markteintrittsbarrieren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.