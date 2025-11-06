Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

38.27
CHF
0.65
CHF
1.74 %
06.11.2025
BRXC
07.11.2025 07:23:40

Novo Nordisk Outperform

Novo Nordisk
38.26 CHF 1.74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Attraktivere GLP-1-Preise bei Übergewicht und Diabetes schafften Raum für eine Marktexpansion und höhere Markteintrittsbarrieren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
540.00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
40.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
306.95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse