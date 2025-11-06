Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
38.27CHF
0.65CHF
1.74 %
06.11.2025
07.11.2025 07:23:40
Novo Nordisk Outperform
Novo Nordisk
38.26 CHF 1.74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Attraktivere GLP-1-Preise bei Übergewicht und Diabetes schafften Raum für eine Marktexpansion und höhere Markteintrittsbarrieren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
540.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
306.95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
06.11.25
|Novo Nordisk-Aktie in Grün: Das sagen Analysten zu den schwachen Quartalszahlen (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Novo Nordisk challenges Pfizer to raise offer for obesity biotech (Financial Times)
|
05.11.25